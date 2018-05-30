ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Мы не хуже военнослужащих-мужчин». Впервые в парадной колонне в День Независимости пройдут женщины

31.05.2018 20:07 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. На плацу Минской военной комендатуры 31 мая оттачивали шаг пешие расчеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего больше 3 тысяч человек.

«Всех секретов плац-концерта выдавать не будем» – военнослужащий роты почётного караула

«Мы не хуже военнослужащих-мужчин». Впервые в парадной колонне в День Независимости пройдут женщины

«Мы не хуже военнослужащих-мужчин». Впервые в парадной колонне в День Независимости пройдут женщины

Едва ли не главная задача для курсантов (помимо собственно выполнения технических элементов) – улыбаться глазами. Следовать ей в этом году легче. Впервые в парадной колонне пройдет сводный расчет из женщин.

Александра Сидорова, офицер Военной академии Беларуси:
Мы это докажем несомненно, что мы не хуже военнослужащих-мужчин. Потому что недаром говорят, что самые лучшие разведчики во время войны были женщины, истребители – женщины, связисты и радисты – тоже женщины.

Всего пешая колонна включит в себя 3200 военных. Это 18 парадных расчетов, состоящих в том числе и из российских военнослужащих.

«Мы не хуже военнослужащих-мужчин». Впервые в парадной колонне в День Независимости пройдут женщины

Дмитрий Боярович, СТВ:
На плацу личный состав будет тренироваться еще три недели. А после они проведут две ночные генеральные репетиции в Минске.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. На плацу Минской военной комендатуры 31 мая оттачивали шаг пешие расчеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего больше 3 тысяч...
 
Новости дня
Новости разные
 
10-летняя девочка, попавшая под трамвай в Минске, находится в больнице
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика