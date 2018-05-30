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«Мы не хуже военнослужащих-мужчин». Впервые в парадной колонне в День Независимости пройдут женщины
Новости Беларуси. На плацу Минской военной комендатуры 31 мая оттачивали шаг пешие расчеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего больше 3 тысяч человек.
Едва ли не главная задача для курсантов (помимо собственно выполнения технических элементов) – улыбаться глазами. Следовать ей в этом году легче. Впервые в парадной колонне пройдет сводный расчет из женщин.
Александра Сидорова, офицер Военной академии Беларуси:
Всего пешая колонна включит в себя 3200 военных. Это 18 парадных расчетов, состоящих в том числе и из российских военнослужащих.
Дмитрий Боярович, СТВ:
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Новости Беларуси. На плацу Минской военной комендатуры 31 мая оттачивали шаг пешие расчеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего больше 3 тысяч...
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