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10-летняя девочка, попавшая под трамвай в Минске, находится в больнице
Новости Беларуси. На Логойском тракте 10-летняя девочка попала под трамвай,сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Школьница пыталась пересечь трамвайные пути в неположенном месте, ДТП произошло накануне вечером. Водитель трамвая применила экстренное торможение. Девочка с травами головы – в больнице.
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Новости Беларуси. На Логойском тракте 10-летняя девочка попала под трамвай,сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Школьница пыталась пересечь...
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