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«От лайка к действию». Благотворительный семейный праздник прошёл 31 мая в столице
Новости Беларуси. Мероприятие провели для детей с особенностями психофизического развития, которые находятся на длительном лечении в больнице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Для гостей провели квест с собаками-терапевтами и мастер-классы по оказанию первой помощи. Также ребятам подарили детские игрушки, спортивный инвентарь и настольные игры.
Антонина Романович, организатор акции «От лайка к действию»:
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Новости Беларуси. Мероприятие провели для детей с особенностями психофизического развития, которые находятся на длительном лечении в больнице, сообщили в...
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