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Город мечты. Минск в проектах известных архитекторов представили в ратуше

31.05.2018 20:05 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Планы, чертежи, эскизные рисунки и фотографии проектов зданий и площадей столицы помогут увидеть альтернативный Минск, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Город мечты. Минск в проектах известных архитекторов представили в ратуше

Город мечты. Минск в проектах известных архитекторов представили в ратуше

Самые ранние создавались ещё до войны. Здесь проект застройки Октябрьской площади, Троицкого предместья и эскиз музея Великой Отечественной войны.

Город мечты. Минск в проектах известных архитекторов представили в ратуше

Юлия Ковалева, ведущий научный сотрудник Музея истории Минска:
Некоторые проекты вызывают сожаление, потому что не осуществились. А некоторые – радость, так как сохранилась историческая часть застройки, которая по проекту должна была быть уничтожена.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Планы, чертежи, эскизные рисунки и фотографии проектов зданий и площадей столицы помогут увидеть альтернативный Минск, сообщили в программе...
 
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