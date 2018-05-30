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Город мечты. Минск в проектах известных архитекторов представили в ратуше
Новости Беларуси. Планы, чертежи, эскизные рисунки и фотографии проектов зданий и площадей столицы помогут увидеть альтернативный Минск, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Самые ранние создавались ещё до войны. Здесь проект застройки Октябрьской площади, Троицкого предместья и эскиз музея Великой Отечественной войны.
Юлия Ковалева, ведущий научный сотрудник Музея истории Минска:
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Новости Беларуси. Планы, чертежи, эскизные рисунки и фотографии проектов зданий и площадей столицы помогут увидеть альтернативный Минск, сообщили в программе...
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