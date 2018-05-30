В США неизлечимо больные смогут пройти экспериментальное лечение

AP . В США неизлечимо больные пациенты смогут начать принимать экспериментальные лекарства и применять экспериментальные методы лечения. Соответствующий закон подписал президент США Дональд Трамп, передает





Люди со смертельными заболеваниями, которые уже пробовали обычные сертифицированные методы лечения, смогут получит экспериментальное лечение, которое еще не прошло сертификацию.





Новые методы лечения в США утверждаются достаточно долго - иногда на это уходят годы. В Конгрессе многие поддерживают закон и многие считают, что закон дает ложную надежду на выздоровление.