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Покерист из Беларуси заработал еще 1,6 млн долларов

31.05.2018 19:44 — Разное | Партизан  
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Никита Бодяковский попал за финальный стол турнира Super High Roller Bowl, который проходил в Лас-Вегасе 27-30 мая. В итоге он занял четвертое место и получил 1,6 млн долларов призовых.
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Чтобы стать участником турнира, каждый игрок должен был внести вступительную сумму в 300 тысяч долларов. Зато и выплаты победителям оказались внушительными: первое место – 5 млн, второе – 3 млн, третье – 2,1 млн и так далее.

Бодяковский вошел в число финальной шестерки лидером по количеству фишек. Но ему противостояли очень сильные игроки. Например, канадец Даниэль Негреану, заработавший за карьеру в офлайн-покере более 36 млн долларов.

Долгое время белорус продолжал находиться в тройке лидеров, но к концу растерял запас фишек. В последней для него раздаче у Никиты и его визави американца Джастина Бономо оказалась в итоге одинаковая комбинация – пара десяток.

В таком случае для определения выигравшего сравнивается так называемый кикер – самая старшая карта на руках у игроков, не входящая в комбинацию. К сожалению, у Бодяковского это была восьмерка, а у Бономо – король.


Финалисты: три американца, канадец, немец и белорус. Фото: Дрю Амато, pokernews.com
Американец в конце концов и стал общим победителем турнира в Лас-Вегасе, обыграв живую легенду покера Даниэля Негреану. Выигрыш в 5 млн долларов стал самым крупным для Джастина за его карьеру.

Общая же сумма призовых Никиты Бодяковского в офлайн-играх после нынешнего успеха превысила 10,8 млн долларов. Таким образом, в мировом зачете он должен переместиться с 73-го примерно на 57-е место.

Напомним, белорус совсем недавно отметился еще одним крупным выигрышем в 2,5 млн долларов, став победителем турнира Triton Super High Roller Series Main Event в Черногории. Это были самые большие призовые в его карьере.

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Добавим, что информация о выигрышах игроков в покер не отражает их реальный личный денежный баланс. Во-первых, даже при выигрыше из полученной в итоге суммы всегда следует вычесть деньги внесенного игроком вступительного взноса.

Во-вторых, нередки случаи, когда источником средств взноса являются инвесторы, поэтому игроку достается лишь часть призовых. В-третьих, на каждый выигрыш приходится ряд проигрышей, остающихся «за кадром», но игрок при этом лишается суммы взноса.

 
 
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Никита Бодяковский попал за финальный стол турнира Super High Roller Bowl, который проходил в Лас-Вегасе 27-30 мая. В итоге он занял четвертое место и получил 1,6 млн долларов...
 
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