Настоящее и будущее Вооружённых Сил Беларуси обсуждали на совещании во Дворце Независимости

31 мая во Дворце Независимости обсуждали итоги недавней проверки Вооружённых Сил. В масштабных и внезапных испытаниях участвовали тысячи военнослужащих и сотни единиц техники.Экзамен на боеготовность сдавали разведка, противовоздушная оборона, силы немедленного реагирования. В целом с задачами Вооружённые Силы справились, но без недостатков не обошлось.

Поднимали в бой. Без предупреждения. И ночью. И на рассвете. Разведка, механизированные и ракетные войска, артиллерия, авиация. Всё как на войне. Даже мобилизация – из запаса буквально за день поставили в строй 2000 человек, в том числе и врачей, готовых работать в военных условиях. И это лишь небольшой пример, учитывая, что в кратчайшие сроки в Беларуси во всеоружии могут занять оборону полмиллиона бойцов.

Армия – это довольно закрытая структура в силовом блоке. Обладая современными вооружениями, можно сделать красивую картинку примерно как в кино, где герой легко попадает в баскетбольное кольцо, но с десятого дубля. Однако нужна не «показуха», а реальная защита, поэтому готовность Вооружённых сил по поручению Президента проверял Совет Безопасности. Изучали всё – от того, как формируют механизированные бригады из военнослужащих запаса и их боеспособность до состояния вооружений в частях и на базах хранения.

Ключевой момент, на который Президент обратил внимание, отправляя Совбез проверять армию – это отмобилизование, что означает перевод соединений, частей и их органов управления на организацию военного времени. Отличие лишь в том, что в случае войны за каждую ошибку придётся платить человеческими жизнями.

Хотя белорусская армия нужна как раз для того, чтобы войну предотвратить.В этом суть военной доктрины. Потенциальный противник должен понимать уровень возможных потерь. При этом, в соотношении с ВВП, Беларусь тратит на оборону меньше, чем соседние страны и не рискует своей экономикой, но в перевооружение вкладывает существенные деньги. Войска оснащают самой передовой экипировкой и боевой техникой.

Невзирая на отдельные недоработки, в целом армия проверку прошла –это однозначный вывод Совета Безопасности. При том, что военных изначально ставили в самые сложные условия – чего только стоил экзамен для противовоздушной обороны.

Станислав Зась, государственный секретарь Совета безопасности: «Всего было использовано 14 контрольных целей, которые запускались с разных направлений на разных высотах (как правило, низких) внезапно для системы ПВО. Ни одна из этих контрольных целей не осталась без воздействия. В целом система работает, с задачами справилась».

Ещё одинаспект, без качества которого бесполезны даже самые современные вооружения – идеологическая работа. В особенности – воинская дисциплина. В этом году впервые за несколько лет военнослужащий погиб при исполнении. За 2017 – пять случаев суицида. Тем не менее, за 5 лет уровень преступности в Вооружённых Силах снизился вдвое. Да, люди в форме совершают преступления, но почти в пять раз реже, чем на «гражданке». Однако в прошлом году стало больше правонарушений. Причина вопиющая – неуставные взаимоотношения.

Высекать армейскую «дедовщину» нужно с корнями, а они глубокие – заключают силовики. Есть случаи, когда потерпевший по одному уголовному делу в дальнейшем становится подозреваемым по другому. Всплеска неуставных отношенийнет, это раньше был недосмотр, –признаёт госсекретарь Совбеза.

Станислав Зась, государственный секретарь Совета безопасности: «Это больше результаты работы правоохранительных органов, которые, конечно, активизировались по поручению Главы государства и выворачивали всё наизнанку в Вооружённых Силах. Да и самого Министерства обороны по всей вертикали. Эта работа будет продолжаться. Конечно, неуставные отношения в армии есть, они присутствуют. И говорить, что мы сейчас уже всё сделали для того, чтобы их не было, не приходится. Это работа не одного дня и даже не одного года. Надо над этим работать системно и комплексно. И такая работа будет продолжена».

А те командиры, что не справляются,будут прощаться с воинской службой. Благо в белорусской армии достаточно офицеров с безупречной репутацией и богатым опытом. Прямо на совещании Президент произвёл кадровые назначения в руководстве Вооруженных сил – в Генеральном штабе, Западном и Северо-Западном оперативном командовании, а также в главном управлении идеологической работы Министерства обороны. Непосредственно перестановки не связаны с комплексной проверкой, однако при подборе кандидатур это не могли не учесть. Одним из первых вопросов Президента был – «как офицеры показали себя в деле?».