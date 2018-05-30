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Треть чемпионата, или Несколько причин, почему надо следить за белорусским футболом. Анонс 10 тура

31.05.2018 21:00 — Разное | Tut.by  
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Белорусский чемпионат по футболу в высшей лиге подошел к своей первой трети. 1 июня минским дерби стартует 10-й тур.


Команду Гуренко ждет «зубастый» «Минск», молодые форварды которого не боятся авторитетов и голодны до голов. Фото: ФК «Динамо» (Минск)

Еще свежи в памяти геройства «горожан», которые на своем поле основательно потрепали брестское «Динамо», забив им три гола, а в прошлом туре разгромив столичное «Торпедо». Вряд ли минское «Динамо» ждет легкая прогулка на «Тракторе».

Нестабильный, но исправно добывающий очки «Шахтер» поедет в гости к «Неману», который комфортно расположился на третьем месте и готов дать отпор любой команде. Боевитости подопечным Игоря Ковалевича не занимать!

Брестское «Динамо» после «героически» потерянных очков дома приедет в столицу добирать их у местного «Торпедо». БАТЭ отправится в Городею к аутсайдеру. Посмотрим, взбодрилась ли команда после строгого разговора с Анатолием Капским в раздевалке после ничьей с «Ислочью».

Предлагаем вам смотреть игры и в конце тура проголосовать за понравившегося комментора.

Игры первого дня тура.

«Динамо» (Минск) — ФК «Минск». 18.45 (Комментатор Артем Волчек)

«Неман» — «Шахтер». 20.45 (Комментатор Михаил Горнак)

2 июня нас ждут сразу четыре матча.

«Торпедо» (Минск) — «Динамо» (Брест). 14.45 (Комментаторы Федор Прошкин и Артем Волчек)

«Днепр» — ФК «Витебск». 16.45 (Комментатор Андрей Ильеня)

ФК «Гомель» — «Луч». 18.45 (Комментатор Евгений Савастеев)

ФК «Городея» — БАТЭ. 20.45 (Комментатор Алексей Рогалевич)

Завершится 10-й тур двумя играми.

«Ислочь» — ФК «Смолевичи». 16.00 (Комментатор Василий Савченко)

«Торпедо-БелАЗ» — ФК «Слуцк». 18.00 (Комментатор Александр Жук)

Положение в чемпионате перед 10-м туром:

Место Команда М В Н П ЗГ ПГ Очки
1 БАТЭ 9 8 1 0 14 2 25
2 Динамо (Минск) 9 6 2 1 13 4 20
3 Неман 9 5 3 1 9 5 18
4 ФК Витебск 9 5 2 2 12 7 17
5 Шахтер 9 4 3 2 9 5 15
6 ФК Слуцк 9 4 3 2 10 7 15
7 Торпедо-БелАЗ 9 3 3 3 7 7 12
8 Динамо (Брест) 9 2 5 2 12 13 11
9 Днепр 9 2 4 3 6 8 10
10 Ислочь 9 1 6 2 6 9 9
11 Луч 9 2 3 4 7 12 9
12 ФК Минск 9 1 4 4 11 12 7
13 ФК Смолевичи 9 1 4 4 6 10 7
14 Торпедо (Минск) 9 1 3 5 3 12 6
15 ФК Городея 9 0 4 5 3 9 4
16 ФК Гомель 9 0 4 5 3 9 4
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Белорусский чемпионат подобрался к первой трети, чемпионская интрига окончательно не похоронена, впереди много интересного.
 
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