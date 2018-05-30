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Треть чемпионата, или Несколько причин, почему надо следить за белорусским футболом. Анонс 10 тура
Белорусский
Еще свежи в памяти геройства «горожан», которые на своем поле основательно потрепали брестское «Динамо», забив им три гола, а в прошлом туре разгромив столичное «Торпедо». Вряд ли минское «Динамо» ждет легкая прогулка на «Тракторе».
Нестабильный, но исправно добывающий очки «Шахтер» поедет в гости к «Неману», который комфортно расположился на третьем месте и готов дать отпор любой команде. Боевитости подопечным Игоря Ковалевича не занимать!
Брестское «Динамо» после «героически» потерянных очков дома приедет в столицу добирать их у местного «Торпедо». БАТЭ отправится в Городею к аутсайдеру. Посмотрим, взбодрилась ли команда после строгого разговора с Анатолием Капским в раздевалке после ничьей с «Ислочью».
Игры первого дня тура.
«Динамо» (Минск) — ФК «Минск». 18.45 (Комментатор Артем Волчек)
«Неман» — «Шахтер». 20.45 (Комментатор Михаил Горнак)
2 июня нас ждут сразу четыре матча.
«Торпедо» (Минск) — «Динамо» (Брест). 14.45 (Комментаторы Федор Прошкин и Артем Волчек)
«Днепр» — ФК «Витебск». 16.45 (Комментатор Андрей Ильеня)
ФК «Гомель» — «Луч». 18.45 (Комментатор Евгений Савастеев)
ФК «Городея» — БАТЭ. 20.45 (Комментатор Алексей Рогалевич)
Завершится 10-й тур двумя играми.
«Ислочь» — ФК «Смолевичи». 16.00 (Комментатор Василий Савченко)
«Торпедо-БелАЗ» — ФК «Слуцк». 18.00 (Комментатор Александр Жук)
Положение в чемпионате перед 10-м туром:
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Белорусский чемпионат подобрался к первой трети, чемпионская интрига окончательно не похоронена, впереди много интересного.
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