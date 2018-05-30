На сколько выросли цены на молочные продукты, за которые взялся президент

В начале марта Александр Лукашенко поручил правительству разобраться с причинами роста цен на молочную продукцию. Тогда президент обратил внимание на заметное подорожание «молочки» в 2017-м году и заявил, что «фактов необоснованного повышения цен быть не должно, потребовал глава государства». FINANCE.TUT.BY посмотрел, как с начала года изменилась стоимость молочных продуктов.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: pixabay.com

В целом с начала года молоко и молочные продукты подорожали на 2,3%. Больше всего — в Гродненской и Витебской областях, а также в Минске — на 3,7%, 3,1% и 3,5% соответственно. Меньше всего их стоимость выросла в Могилевской области — на 0,7%.

В целом по стране из молочных продуктов за январь-апрель этого года больше всего подорожала сметана — почти на 4%. В Минске она стала дороже на 7,6%, а в Гродненской области — на 5,3%. Сметана дороже всего стоит в Минске — в среднем 4,94 рубля за литр, а дешевле всего — в Гомельской области (4,28 рубля).

Вторую строчку по росту цен заняли йогурты и сгущенное молоко, они прибавили в цене на 2,4% к декабрю прошлого года. В лидерах по подорожанию йогурта — Брестская область (+4,2%) и Минск (+3,8%).

Следом по росту цен идут сыры, они подорожали за 4 месяца этого года на 2,2%, заметнее всего — в Минской области (+3%).

В лидерах по росту цен также оказались молоко и кефир — 2,2% и 2,1% соответственно. Так, молоко больше всего подорожало в Гродненской области (+4,6%), а кефир — в Витебской (+4,2%). При этом в Гомельской области цены упали на молоко (-0,9%), а в Могилевской — на кефир (-0,4%).

Молоко дороже всего стоит в Гомельской области — 1,53 рубля за литр, а дешевле всего — в Витебской (1,17 рубля).

Напомним, в Беларуси инфляция в 2017 году упала до рекордного уровня — 4,6%. Молоко и молочные продукты за прошлый год подорожали на 10,2%. Так, молоко стало дороже на 10,8%, кефир — на 11,2%, сметана — на 11,8%, жирный творог — 8,8%, нежирный творог — 9,7%, йогурт — на 8,3%, глазированный сырок — на 9,8%, сгущенное молоко — на 5,1%.

В апреле этого года инфляция в Беларуси составила 0,3%. С начала года цены на товары и платные услуги выросли на 2,8%.

Больше всего в апреле подорожали платные услуги — на 0,5% (с начала года — на 4,8%). Продовольственные товары в прошлом месяце выросли в цене на 0,4% (с начала года — на 2,4%), а непродовольственные — на 0,01% (с начала года — на 1,9%).

Напомним, в январе цены в Беларуси выросли на 0,8%, в феврале — на 0,9%, в марте — на 0,8%, а в 2017 году инфляция упала до рекордного уровня — 4,6%.

В Беларуси рост цен не сопровождается адекватным ростом доходов населения, ранее заявляли в федерации профсоюзов. Заметнее всего дорожают услуги транспорта и связи, бензин и продукты питания.

Профсоюзы в том числе обеспокоены небольшим, но стабильным ростом цен на товары молочной группы и сезонным колебанием цен на плодоовощную продукцию.

2 марта Александр Лукашенко заявил , что «знает, что стоит за исторически низким уровнем инфляции», но назвал рост цен проблемой № 1.

— Людям все равно, какая у нас в стране средняя инфляция. Они делают выводы по ценам на товары, которые покупают каждый день. А там рост как минимум на 8−10% за год. А если услуги сюда добавить, то и больше, а не 4,5% или 6%. Поэтому рост цен для населения по-прежнему является проблемой номер один. Мое требование к главе Нацбанка, как и 4 месяца назад, — сокращение инфляционных ожиданий, — сказал президент.

— Ваша задача — чтобы рост цен для населения перестал быть проблемой номер один. Пока инфляционные ожидания населения высоки. Почти 90% уверены, что товары и услуги будут расти. Это ненормально, — поручил президент правительству.