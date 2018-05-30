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В Женеве проходит 107-я сессия Международной организации труда

31.05.2018 21:14 — Разное | ОНТ  
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В европейской штаб-квартире ООН в Женеве прошло большое заседание сессии Международной организации труда. Среди нескольких десятков стран выступила и Беларусь. Её  представляет Федерация профсоюзов, объединяющая четыре миллиона граждан. 

Избирательное право женщины получили в 1971 году, а в правительстве первая женщина появилась в 1984. И это не в азиатской или арабской стране. Речь о Швейцарии – одной из наиболее экономически развитых стран Европы. Да и сегодня в конфедерации не всё спокойно. На этой неделе в Верхней палате парламента рассматривали законопроект о равной оплате труда мужчин и женщин. Да, это закреплено в Конституции и конвенции Международной организации труда. Но написанное на бумаге бывает далеко от реальности.

Женщинам здесь недоплачивают 7 миллиардов франков – примерно такая же сумма в долларах. К слову, на том голосовании были и парламентарии, высказавшиеся «против». Вообще, Международная организация труда настаивает: этот вопрос не только социальный, но и экономический. Подсчитано: гендерное равенство может на четверть повысить мировой ВВП уже к 2025 году.

Яха Мсигва, генеральный секретарь профсоюзов Танзании: «Гендерное неравенство – проблема большинства африканских стран. Основная причина – в культуре, в которой женщин считают «вторым классом». Я приведу пример, что значит иметь сына, а что – дочь. Когда они уставшие придут из школы, мальчик отдохнёт, поиграет, а девочка пойдёт стирать, убирать и готовить. Потом, когда они создадут семью, жена будет всё время занята – и не только непосредственно на работе. Её муж будет читать газету, а женщина занимается домашним хозяйством и воспитанием детей одна. Это нечестно».

Тема приобретает мировое звучание и из-за недавней волны обвинений в сексуальных домогательствах. Звёзды кино и шоу-бизнеса её запустили, а подхватили женщины по всей планете. Несколько хэштегов в социальных сетях стали символами нежелания молчать.

Лаура Ракель Морилло, руководитель Международной организации защиты прав женщин (Перу): «Об этом нужно говорить. Ужасно, что такие вещи произошли много лет назад, а мы узнаём о них только сейчас. Я считаю, что женщины должны рассказывать о подобном в прессе. И у нас отличная возможность обсудить это здесь и сейчас».

В этом смысле Беларусь на сессии Международной организации труда – в списке «отличников». Страна – в числе 15-ти лучших, где индекс человеческого развития женщин равен или превосходит мужской показатель. Треть депутатов парламента – женщины – таково требование международных документов. А какое удивление здесь вызывает трёхлетний декретный отпуск, да ещё и с сохранением рабочего места! В той же Швейцарии он составляет всего 90 дней. 

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси: «Конечно, во время сессии говорят о многом. Пока одни козыряют высокими социальными стандартами, другие заявляют о гонениях на профсоюзы. Или, к примеру, о сложностях в объединении работников в частном секторе. Страны, где о таких проблемах и не слышали, обсуждают «зелёную» экономику, сходясь во мнении: в основе большинства современных конфликтов как раз борьба за энергоресурсы. Словом, сколько стран – столько мнений о том, что сегодня проблема номер один».
Джозеф Буджейя, генеральный секретарь профсоюзов Мальты: «Цифровая экономика подразумевает новые формы занятости. Какими они будут? Это требует обсуждения. Глобализация тоже бросает нам вызов. Всем – что Мальте, что Беларуси».
Джосеф Питчей, генеральный секретарь профсоюзов Малайзии: «Меня больше всего беспокоит стоимость жизни. Это не позволяет работающим чувствовать себя комфортно. Сейчас в стране новое правительство, и мы очень надеемся на изменения к лучшему».

Конечно, есть и то, что объединяет такие непохожие страны. К примеру, многие здесь делятся опытом перехода на накопительную пенсионную систему – тема актуальна и для Беларуси. Как бороться с зарплатой в конвертах – от этого мало кому удалось избавиться. Безработица: Европе сложнее других восстановиться после кризиса. К слову, Беларусь представлена на всех локальных дискуссиях. Так что опыт, полученный в Женеве, вполне возможно, почувствуем на себе. 

 
 
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В европейской штаб-квартире ООН в Женеве прошло большое заседание сессии Международной организации труда. Среди нескольких десятков стран выступила и Беларусь....
 
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