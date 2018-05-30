12-й фестиваль национальных культур открывается в Гродно

Гродно готовится принять 12-й Республиканский фестиваль национальных культур. 1 июня город над Неманом встретит больше 100 тысяч гостей.

Будущие юристы, экономисты и филологи на три дня забудут об учёбе. Эту программу студенты из Туркменистана покажут уже в субботу на «интернациональном подворье» в Гродно. Без диаспоры не обходится ни один фестиваль. Для праздника выбрали любимые танцы и песни, которые знают с детства. Обещают, что обязательно угостят и чаем, и пловом, и традиционным баурсаком.

1 июня утром в Гродно начнут съезжаться гости – представители 36 национальностей, которые живут в Беларуси. Каждый год к ним присоединяются новые диаспоры: в этот раз – тамилы, кубинцы и китайцы. Организаторы уверяют, что площадка в Гродно по масштабам уступает только карнавалу в Рио-де-Жанейро.

До старта праздника остались всего сутки. Но город уже с начала недели живёт событием. На улицах устанавливают декорации, панно для селфи, украшают клумбы, вешают флаги и карты «национальных подворий».

В Гродно ждут около 100 тысяч гостей. Рассчитывают и на безвизовых туристов. Чтобы гости не заблудились в толпе, специально к празднику разработали мобильное приложение. Скачать его можно в свободном доступе. Здесь указаны все адреса, где будут открыты «национальные подворья», все маршруты, подробная программа праздника и адреса мест, где можно отдохнуть и поесть.

Почувствовать себя хотя бы на минутку участником фестиваля можно и сегодня. Одно из самых любимых гродненцами – красочное шествие представителей диаспор. Пока это лишь репетиция с теми, кто уже прибыл в Гродно, без костюмов. Завтра в пёстрой колонне будет больше тысячи человек.

Каждый год фестиваль удивляет сюрпризами. В этот раз впервые среди национальных подворий выберут победителя, обладателя гран-при – «Хрустального семицветика» – символа фестиваля. Впервые в Гродно откроют и водное такси, панорамную площадку, музей фестиваля и памятник князю-основателю города. Вечером гостей ждут большие концерты – на главной сцене фестиваля зажгут белорусские звезды и хэдлайнер праздника – группа «Бандэрос».

В этом году фестиваль национальных культур пройдёт уже в 12-й раз. Многие специально берут отпуска, чтобы попасть в первые выходные июня в Гродно. Шуметь и веселиться город будет два дня. На третий гостей приглашают отдохнуть от суеты на Августовском канале, где устроят шуточные забеги, костюмированное шоу и байк-фестиваль. Гродно готов.