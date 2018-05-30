В Могилёвской области люди не могут попасть в деревню из-за ремонта ГЭС

В Могилёвской области возле деревни Проточное сложилась крайне нетипичная для Беларуси ситуация. Которая, в первую очередь, вызывает непонимание у местных жителей, но и касается всех, кто хочет приехать сюда отдохнуть. Связано это с ремонтом гидроэлектростанции, который только еще будет. А вот дорогу на плотине уже закрыли. Это – самый короткий путь со стороны минской и бобруйской трасс – откуда собственно и едут туристы, и куда ездят местные жители на работу или за покупками. Администрация ГЭС разрешила проезд только тем, кто прописан в деревне. Родственникам и гостям – нельзя.

«При себе иметь паспорт и документы на недвижимость». Только так теперь можно проехать в деревню Проточное со стороны бобруйской трассы. Дорога проходит через территорию гидроэлектростанции. На днях въездные ворота закрыли и поставили охрану. Пропускают только тех, кто есть в списке.

У Валентины Ивановны в Проточном дача уже 30 лет. Дети живут в Бобруйске. Их в том самом списке, конечно, нет. Значит, придётся ехать в объезд через Быхов. А это – лишних 200 километров.

Деревня расположена на берегу Чигиринского водохранилища – популярного места у рыбаков и любителей тихого отдыха. Поэтому местные жители открыли здесь уже шесть агроусадеб. Бизнесу такая история в самый разгар сезона совсем не помогает.

Ограничение проезда через плотину администрация гидроэлектростанции объясняет предстоящим ремонтом. А значит, пропускной режим будет действовать, как минимум, до конца года.

После многочисленных жалоб людей сельсовет намерен добиваться, чтобы в список попали хотя бы близкие родственники тех, кто теперь, что называется, живёт «на том берегу».

Вначале нужно было продумать альтернативный проезд и согласовать с людьми, а уж потом ставить шлагбаумы, –считают сельчане.И надеются, чтос руководством гидроэлектростанции им удастся, что называется, «навести мосты».