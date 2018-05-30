Алина Талай в течение 1,5 часа дважды переписала рекорд Беларуси

Белоруска Алина Талай на международных соревнованиях Liese Prokop Memorial в австрийском Санкт-Пельтене дважды за день переписала национальный рекорд в беге на 100 метров с барьерами, сообщает пресс-служба Белорусской федерации легкой атлетики.



Алина Талай. Фото: БФЛА

В предварительном забеге Алина Талай финишировала первой, показала результат 12,61 секунды, что стало новым национальным рекордом. С лучшим результатом белоруска вышла в финал.

В финальном забеге Алина Талай со старта захватила лидерство и стала победительницей соревнований с 12,41!

Видео: Austrian Athletics

Таким образом, она во второй раз за полтора часа переписала рекорд Беларуси, а также оставила позади одну из своих самых принципиальных соперниц немку Синди Роледер, которая финишировала второй — 12,89.

Предыдущий национальный рекорд на дистанции 100 м с барьерами равнялся 12,63 и был установлен Алиной Талай в финале чемпионата мира в Пекине в 2015 году, где наша легкоатлетка стала бронзовым призером.

Мировой рекорд в беге на 100 м с барьерами у женщин равняется 12,21 секунды и был установлен болгарской спортсменкой Йорданкой Донковой почти 30 лет назад — 20 августа 1988 года.