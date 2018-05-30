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Белорусский архив научно-технической документации отмечает 50-летний юбилей

31.05.2018 21:46 — Разное | ОНТ  
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С чего начиналось строительство всемирно известной дачи «Вискули»? А каким был чертёж первого БелАЗа? Ответы на почти 200 тысяч вопросов – в Центральном архиве научно-технической документации. Самому полному белорусскому собранию «достижений прогресса» сегодня – полвека.

До чего бы ни дошёл прогресс, обработка всего нового здесь – по-прежнему ручной процесс. Этих «корочек» касался Георгий Заборский. Удостоверение народного архитектора СССР №18 (их в мире лишь 48). Сдатчик – анонимно. Семь артефактов включат в личный фонд соавтора символа Победы – монумента в центре столицы.

Облегчённые внутренние перекрытия. Этакий «эффект пружины» минимизирует нагрузку на само здание. В трёх архивохранилищах сегодня почти 198 тысяч документов. Около 2% – под грифом «особо ценный». Особый и микроклимат: температура – до 19 градусов, влажность – не выше 55%. Стеллажи обработаны огнезащитным составом.

Александр Запартыко, директор Белорусского государственного архива научно-технической документации:«Самый старый документ – 1748 года. Это план города Люцина. Источниками комплектования являются 174 организации Республики Беларусь. Доступ может быть ограничен наследниками и родственниками, которые передают свои личные фонды в архив. До 75 лет. После этого документ находится в общем пользовании».

У кого вызывает интерес наш технический прогресс – читальный зал, электронная база данных. За планами, схемами, рефератами обращаются со всей Европы. Как бы бережно не хранили – документы всё равно стареют. Особенно изношены (потому что востребованы) – бумаги 1970-80-х годов.

«Если Мир рухнет, его соберут по нашим документам» – это, конечно, шутка о первом белорусском объекте в списке ЮНЕСКО. Актуальные запросы – чертежи Старого замка в Гродно. Сейчас его реставрируют. К юбилею от коллег из Санкт-Петербурга – копии «Проектного задания газоснабжения Минска». На 10 лет старше самого архива.

«Достояние нации» под защитой «намоленных» стен» – говорят не без гордости архивисты, но... Здание становится маловато, а расширяться – нельзя. Это же «памятник архитектуры XVII-XVIII веков». Специалисты подсчитали (ещё 10 лет назад): чтобы хранить вечно – нужно 6 тысяч квадратных метров. Сейчас – вдвое меньше.

Впрочем, Минск не стразу строился. «Город мечты» – столица, которая осталась на бумаге. Это, например, музей Ленина. Снесли бы полплощади Свободы. Экспозиция под сводами ратуши воссоздана по документам и материалам из соседнего архива. Обрабатывают вручную рисунок Владимира Короля – соавтора монумента Победы. 

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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​С чего начиналось строительство всемирно известной дачи «Вискули»? А каким был чертёж первого БелАЗа? Ответы на почти 200 тысяч вопросов – в Центральном архиве...
 
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