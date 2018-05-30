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Дедовщина, бестолковость и оружие. Совещание Лукашенко с руководством армии – в четырех цитатах

31.05.2018 21:03 — Разное | UDF  
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Александр Лукашенко провел совещание по итогам масштабной проверки Вооруженных Сил Беларуси, которая проводилась в стране этой весной. Много чем Лукашенко остался недоволен.

Напомним, в марте-апреле в Беларуси по приказу Александра Лукашенко состоялась масштабная проверка вооруженных сил. Проверка включала в себя проведение учений с боевой стрельбой, формирование отдельной механизированной бригады и другие мероприятия. Из запаса призывали до 2 тыс. военнообязанных, в том числе женщин.

Belsat.eu выбрал 4 наиболее интересные цитаты Лукашенко из совещания 31 мая:


О результатах проверки вооруженных сил

«Мне доложили о результатах этой проверки. Вскрыто множество различных недостатков. И почти все они абсолютно субъективного характера. Речь идет о формализме, бестолковости и банальной неорганизованности, что для нас очень неприемлемо и недопустимо. Мы не настолько богаты, чтобы подобным образом нести службу в Вооруженных Силах и распоряжаться тем имуществом, которое мы имеем».



О дедовщине (количество зафиксированных фактов дедовщины в прошлом году выросло)

«Хотел бы, чтобы мне доложили, с чем это связано. Это что, действительно такой всплеск безобразия по так называемым неуставным отношениям, или должностные лица Минобороны и других компетентных госорганов повысили требовательность и начали все это учитывать?»



О дорогом оружии и его использовании

«Недопустимо, чтобы дорогое оружие использовалось не в полную силу, а тем более приходило в негодность из-за непрофессионализма отдельных командиров. Задача стоит не просто сохранить или увеличить военный потенциал нашей армии, но и рационально его использовать. Речь идет не только о военных расходах. Одними из ключевых элементов боеспособности являются готовность к отмобилизованию и обучению войск, особенно офицеров. Вообще без солдата, офицера, генерала никакое оружие никакой армии не поможет. Любым оружием надо уметь пользоваться».



О расходах на безопасность

«В содержание и перевооружение армии мы вкладываем существенные средства. Армия оснащается современными видами боевой техники, экипировкой и средствами управления. Беларусь не собирается втягиваться в гонку вооружений, а тем более впустую бряцать оружием. Однако военно-политическая обстановка не позволяет в настоящее время выстраивать другие пропорции финансирования государственных расходов. И впредь на нашу безопасность тратить будем столько, сколько нужно. Кормить надо своих солдат».

 
 
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Александр Лукашенко провел совещание по итогам масштабной проверки Вооруженных Сил Беларуси, которая проводилась в стране этой весной.
 
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