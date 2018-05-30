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Главное управление по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции МВД и Генеральная прокуратура проводили мониторинг исполнения сельскохозяйственными предприятиями и местными исполнительными и распорядительными органами Минской области законодательства о закупках при обеспечении полевых работ в ходе посевной кампании. В результате проверки установили факты криминального посредничества, бюрократических барьеров, сопряженные с коррупционными проявлениями и повлекшие существенный вред государственным интересам.В милиции сообщили, что раскрыли схему, по которой должностные лица коммерческой структуры в сговоре с ответственными должностными лицами Минской области реализовывали по завышенной стоимости товарно-материальные ценности вопреки интересам сельскохозяйственных предприятий.Во время подготовки к посевной кампании генеральный директор и начальник отдела закупок ОАО «Миноблагросервис» организовали закупку запчастей к сельскохозяйственной технике (от пленки сенажной упаковочной, ремней, ножей, дисков до двигателей, компрессоров, фрикционов, подбарабаньев и другого оборудования) по завышенной стоимости до 9 раз от цены производителя либо импортера через аффилированную посредническую структуру.— рассказала старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП КМ МВДВ отношении гендиректора и начальника отдела закупок ОАО «Миноблагросервис» возбуждено уголовное дело за злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере (ч. 3 ст. 424 УК).Недавно КГК отчитался, что по результатам проведенных накануне посевной проверок возбуждено 49 уголовных дел.