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ChannelNews Asia

— сказал он, отметив, что все последующие действия будут совершаться только на основе доказательств с учетом дипломатических отношений между двумя странами.24 мая на пресс-конференции JIT были представлены материалы, согласно которым конвой военной техники отправился в конце июня с базы 53-й бригады в районе Курска. В его составе были по меньшей мере шесть «Буков». Одна из установок с номером 332 затем была отправлена на территорию Украины. Именно из нее, по версии следствия, был сбит «Боинг».Президент Россиизаявил, что Москва не признает результаты расследования до тех пор, пока к нему не допустят российских специалистов.— отметил он.В 2015 году Малайзия предложила Совету Безопасности ООН создать международный трибунал для установления виновных в крушении «Боинга» и их судебного преследования. Большинство стран — членов Совбеза ее поддержали, однако Россия заблокировала принятие документа, воспользовавшись правом вето.Летом 2014 года лайнер «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донецкой области. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. В занимающуюся расследованием инцидента Совместную следственную группу входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.