Нулевой прирост зарплат и 5000 работников на неполном рабочем дне



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

На предприятиях легпрома в режиме неполного рабочего дня сейчас трудится около 5 тысяч человек, пишет— отмечают профсоюзы.— рассказал председатель Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников легкой промышленностиПрофсоюзы отмечают, что настораживают также участившиеся случаи сокращения занятости работников.— сказал первый заместитель председателя концерна «Беллегпром»По его данным, в первом квартале этого года концерну удалось обеспечить выполнение всех установленных ключевых показателей. Так, рентабельность продаж в промышленности по кругу организаций составила 8% (при задании 4,5%), экспорт увеличился до 111,3% (прогноз 102%), чистая прибыль приблизилась к сумме 37,6 млн рублей, или 111,2% к соответствующему периоду 2017 года.