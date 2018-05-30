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«Он всегда приходит на помощь тем, кто его зовёт». Помолиться Святому Иоанну Кормянскому едут паломники со всей Беларуси

31.05.2018 21:43 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Торжества по случаю 20-летия со дня канонизации святого праведного Иоанна Кормянского прошли в Добрушском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Он всегда приходит на помощь тем, кто его зовёт». Помолиться Святому Иоанну Кормянскому едут паломники со всей Беларуси

«Он всегда приходит на помощь тем, кто его зовёт». Помолиться Святому Иоанну Кормянскому едут паломники со всей Беларуси

При жизни он служил настоятелем прихода в деревне Огородня. Представитель известного рода священников Иоанн Гошкевич был причислен к лику местночтимых святых в 1998, а год назад было принято решение о его общецерковном прославлении.

«Он всегда приходит на помощь тем, кто его зовёт». Помолиться Святому Иоанну Кормянскому едут паломники со всей Беларуси

Александр Добриян, СТВ: 
Вот уже 20 лет здесь, на восточной границе Беларуси, сходятся пути православных паломников. Чтобы помолиться Святому Иоанну Кормянскому, пройти вот этой дорогой к поклонному кресту в небольшой деревне Огородня, сюда приезжают тысячи людей из разных уголков Беларуси.

В Огородне батюшка служил 36 лет. Здесь же, рядом с храмом, был и погребен осенью 1917 года. Сегодня на месте сожженной в середине ХХ века церкви – поклонный крест.

«Он всегда приходит на помощь тем, кто его зовёт». Помолиться Святому Иоанну Кормянскому едут паломники со всей Беларуси

Почти 40 лет кряду прямо над могилой Святого была танцплощадка. Отец Иоанн так предсказывал эти события: «Будут прыгать на мне, да гроб крепкий будет». Так и вышло. Могилу Святого случайно нашли, очищая в 1991 году фундамент старой церкви.

«Он всегда приходит на помощь тем, кто его зовёт». Помолиться Святому Иоанну Кормянскому едут паломники со всей Беларуси

Ирина Редько, паломник:
Мы шли крестным ходом от монастыря Иоанна Кормянского сюда. Я почувствовала такую благодать, такой запах, как от Гроба Господня (я там была и знаю, с чем это можно сравнить). Меня будто Иоанн Кормянский пронес – на одном дыхании прошла этот путь.

«Он всегда приходит на помощь тем, кто его зовёт». Помолиться Святому Иоанну Кормянскому едут паломники со всей Беларуси

Ростислав Ильин, паломник:
Он всегда в моем сердце. Всегда помогает мне и моим близким, родным, тем, с кем я работаю. Он всегда приходит на помощь тем, кто его зовет.

«Он всегда приходит на помощь тем, кто его зовёт». Помолиться Святому Иоанну Кормянскому едут паломники со всей Беларуси

«Он всегда приходит на помощь тем, кто его зовёт». Помолиться Святому Иоанну Кормянскому едут паломники со всей Беларуси

Нетленные мощи Святого упокоили в Свято-Покровской церкви в деревне Корма. В 1998 году праведный Иоанн Кормянский был причислен к лику местночтимых святых, то есть почитаемых православными Беларуси. А ровно год назад в ходе Архиерейского Собора было принято решение о его общецерковном прославлении.

«Он всегда приходит на помощь тем, кто его зовёт». Помолиться Святому Иоанну Кормянскому едут паломники со всей Беларуси

Павел, митрополит Минский и Заславский:
Простой священник в какой-то глухой деревне служит Богу, служит людям, общается с людьми. И вдруг происходит такое всеобщее почитание. С чем это связано? Почему его почитают? Потому что он здесь, на земле, уже стяжал Благодать Духа Святого. И заметьте, все обращаются к нему в молитвах. Что самое важное, никто не уезжает отсюда неутешенным.

«Он всегда приходит на помощь тем, кто его зовёт». Помолиться Святому Иоанну Кормянскому едут паломники со всей Беларуси

Говорят, однажды Иоанн отдал бедной вдове и ее пятерым детям корову, от которой кормилась его собственная семья. Но куда большей была его духовная и молитвенная помощь людям. Он предсказал день своей смерти, Великую Октябрьскую революцию, трагедию Русской православной церкви в ХХ веке.

С прекращением земной жизни служение батюшки Иоанна не окончилось: в монастыре хранится и постоянно пополняется список чудесных исцелений.

«Он всегда приходит на помощь тем, кто его зовёт». Помолиться Святому Иоанну Кормянскому едут паломники со всей Беларуси

«Все обращаются к нему в молитвах». Крестный ход в Добрушском районе прошёл к 20-летию со дня канонизации Иоанна Кормянского

«Он всегда приходит на помощь тем, кто его зовёт». Помолиться Святому Иоанну Кормянскому едут паломники со всей Беларуси

«Он всегда приходит на помощь тем, кто его зовёт». Помолиться Святому Иоанну Кормянскому едут паломники со всей Беларуси

«Он всегда приходит на помощь тем, кто его зовёт». Помолиться Святому Иоанну Кормянскому едут паломники со всей Беларуси

 
 
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Новости Беларуси. Торжества по случаю 20-летия со дня канонизации святого праведного Иоанна Кормянского прошли в Добрушском районе, сообщили в программе Новости «24...
 
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