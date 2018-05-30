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«Он всегда приходит на помощь тем, кто его зовёт». Помолиться Святому Иоанну Кормянскому едут паломники со всей Беларуси
Новости Беларуси. Торжества по случаю 20-летия со дня канонизации святого праведного Иоанна Кормянского прошли в Добрушском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
При жизни он служил настоятелем прихода в деревне Огородня. Представитель известного рода священников Иоанн Гошкевич был причислен к лику местночтимых святых в 1998, а год назад было принято решение о его общецерковном прославлении.
Александр Добриян, СТВ:
В Огородне батюшка служил 36 лет. Здесь же, рядом с храмом, был и погребен осенью 1917 года. Сегодня на месте сожженной в середине ХХ века церкви – поклонный крест.
Почти 40 лет кряду прямо над могилой Святого была танцплощадка. Отец Иоанн так предсказывал эти события: «Будут прыгать на мне, да гроб крепкий будет». Так и вышло. Могилу Святого случайно нашли, очищая в 1991 году фундамент старой церкви.
Ирина Редько, паломник:
Ростислав Ильин, паломник:
Нетленные мощи Святого упокоили в Свято-Покровской церкви в деревне Корма. В 1998 году праведный Иоанн Кормянский был причислен к лику местночтимых святых, то есть почитаемых православными Беларуси. А ровно год назад в ходе Архиерейского Собора было принято решение о его общецерковном прославлении.
Павел, митрополит Минский и Заславский:
Говорят, однажды Иоанн отдал бедной вдове и ее пятерым детям корову, от которой кормилась его собственная семья. Но куда большей была его духовная и молитвенная помощь людям. Он предсказал день своей смерти, Великую Октябрьскую революцию, трагедию Русской православной церкви в ХХ веке.
С прекращением земной жизни служение батюшки Иоанна не окончилось: в монастыре хранится и постоянно пополняется список чудесных исцелений.
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«Он всегда приходит на помощь тем, кто его зовёт». Помолиться Святому Иоанну Кормянскому едут паломники со всей Беларуси
Новости Беларуси. Торжества по случаю 20-летия со дня канонизации святого праведного Иоанна Кормянского прошли в Добрушском районе, сообщили в программе Новости «24...
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