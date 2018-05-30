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«В Беларуси запрещена открытая выкладка табачных изделий. Во всём мире таких стран порядка 14»
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Внимание! Видеоматериал содержит сцены употребления табачных изделий. Курение вредит вашему здоровью.
В Арабских Эмиратах за затяжку во всех общественных местах – большие штрафы, и даже порой грозит тюрьма. Ирландия среди европейских стран славится самым большим денежным взысканием за курение – 3 000 евро.
Ольга Бартман, заведующий отделом общественного здоровья Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:
Не так много стран, вообще, во всём мире, порядка, наверное, до 14, где запрещена открытая выкладка табачных изделий. Это, в общем-то, такое существенное достижение.
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Новости Беларуси. О том, как стимулируют расстаться с вредной привычкой, рассказали в программе «Специальный репортаж». Внимание! Видеоматериал содержит сцены...
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