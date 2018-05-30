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На минском предприятии сотрудникам доплачивают за некурение
Новости Беларуси. О том, как стимулируют расстаться с вредной привычкой, рассказали в программе
Внимание! Видеоматериал содержит сцены употребления табачных изделий. Курение вредит вашему здоровью.
На минском предприятии ввели правило: кто не курит – к отпуску получает помощь, почти 500 рублей, кто курит – всего лишь 125. На вопрос, как удаётся контролировать, дымят работники или нет, у директора ответ простой.
Павел Чеканов, директор ОАО «Минскметропроект»:
Елена Моисеенко, председатель профсоюзной организации ОАО «Минскметропроект»:
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Новости Беларуси. О том, как стимулируют расстаться с вредной привычкой, рассказали в программе «Специальный репортаж». Внимание! Видеоматериал содержит сцены...
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