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«Надо не курить сперва 2 часа»: совет от бросившего
Новости Беларуси. О том, как расстаться с вредной привычкой, рассказали в программе
Внимание! Видеоматериал содержит сцены употребления табачных изделий. Курение вредит вашему здоровью.
Причём, не с первого раза. Не такое уж это оказалось и лёгкое дело. Ведь стаж немалый – 10 лет.
Георгий Протасов, главный специалист отдела проектирования строительных конструкций и архитектуры ОАО «Минскметропроект»:
Бросал один раз, потом 2 года не курил. Снова закурил. Ещё 5 лет курил. И потом опять бросил.
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Новости Беларуси. О том, как расстаться с вредной привычкой, рассказали в программе «Специальный репортаж». Внимание! Видеоматериал содержит сцены употребления...
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