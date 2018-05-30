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Белоруска курит полвека и подражает королеве Великобритании

31.05.2018 20:43 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. О курильщице с полувековым стажем рассказали в программе «Специальный репортаж».

Внимание! Видеоматериал содержит сцены употребления табачных изделий. Курение вредит вашему здоровью.

Как и большинство женщин, Леокадия Мицкевич позволяет себе много слабостей. Одна из которых – красивый гардероб. Мол, даме негоже выглядеть неухоженной, даже в 88.

А вот сигарета, на её вкус – вовсе не моветон.

Будто дополнение элегантного образа. Стаж её страсти – полвека. И, как это ни странно, курить Леокадия Мартыновна начала для здоровья. Точнее, сначала принимать никотиновые таблетки. С детства она страдала ревматизмом.

Белоруска курит полвека и подражает королеве Великобритании

Леокадия Мицкевич, курильщик со стажем 50 лет:
Мама завела к врачу, доктор мне сказал таблетки пить всю жизнь. Я после вышла замуж, муж военный был, уехали в Россию. И я пила эти таблетки. Потому что боялась, что буду некрасивая. После приехала, а там уже без рецепта не дают их, этих таблеток. Она сказала нельзя, это нельзя: «Боже мой! Муж курит?» Я говорю: «Да», – «Беломорканал» муж курил. «Одну папироску возьмёте. Только одну и всё, вам не захочется этих таблеток принимать».

Ну, я и взяла одну, и по сегодняшний день...

Белоруска курит полвека и подражает королеве Великобритании

Запах табака в квартире – привычное явление. Ещё из симптомов, выдающих заядлую курильщицу – специфический голос.

Ведь курит Мартыновна полторы пачки в день.

И рада бы бросить, но слишком зависимость прочно вошла в её привычный образ жизни. Вкус сигарет она разбавляет ещё и кофе. Чашка утреннего эспрессо. В кухонном шкафчике – десяток сортов ароматных зёрен, непременный глоток нового дня долгожительницы. Заядлый кофеман, заваривает любимый напиток и, по привычке, закуривает сигарету. И здесь есть своеобразный аристократический ритуал – именно в левой руке, как её кумир, королева Великобритании.

Леокадия Мицкевич:
Она на 4 года старше меня, ей 92. Запомните, женщина никогда в правой руке не курит. Где бы вы ни были за границей, вас посчитают – низ общества.

Белоруска курит полвека и подражает королеве Великобритании

Когда-то она занималась плаванием, даже не раз поднималась на пьедестал, сейчас её фитнесс – дача и четверолапый любимец Ким. Три раза в день – активные прогулки. Такая здоровая компенсация, по мнению 88-летней пенсионерки, позволит перевалить и вековой рубеж.

Как в Беларуси борются с курением. Специальный репортаж

 
 
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Новости Беларуси. О курильщице с полувековым стажем рассказали в программе «Специальный репортаж». Внимание! Видеоматериал содержит сцены употребления табачных...
 
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