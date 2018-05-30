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Белоруска курит полвека и подражает королеве Великобритании
Новости Беларуси. О курильщице с полувековым стажем рассказали в программе
Внимание! Видеоматериал содержит сцены употребления табачных изделий. Курение вредит вашему здоровью.
Как и большинство женщин, Леокадия Мицкевич позволяет себе много слабостей. Одна из которых – красивый гардероб. Мол, даме негоже выглядеть неухоженной, даже в 88.
Будто дополнение элегантного образа. Стаж её страсти – полвека. И, как это ни странно, курить Леокадия Мартыновна начала для здоровья. Точнее, сначала принимать никотиновые таблетки. С детства она страдала ревматизмом.
Леокадия Мицкевич, курильщик со стажем 50 лет:
Запах табака в квартире – привычное явление. Ещё из симптомов, выдающих заядлую курильщицу – специфический голос.
И рада бы бросить, но слишком зависимость прочно вошла в её привычный образ жизни. Вкус сигарет она разбавляет ещё и кофе. Чашка утреннего эспрессо. В кухонном шкафчике – десяток сортов ароматных зёрен, непременный глоток нового дня долгожительницы. Заядлый кофеман, заваривает любимый напиток и, по привычке, закуривает сигарету. И здесь есть своеобразный аристократический ритуал – именно в левой руке, как её кумир, королева Великобритании.
Леокадия Мицкевич:
Когда-то она занималась плаванием, даже не раз поднималась на пьедестал, сейчас её фитнесс – дача и четверолапый любимец Ким. Три раза в день – активные прогулки. Такая здоровая компенсация, по мнению 88-летней пенсионерки, позволит перевалить и вековой рубеж.
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Новости Беларуси. О курильщице с полувековым стажем рассказали в программе «Специальный репортаж». Внимание! Видеоматериал содержит сцены употребления табачных...
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