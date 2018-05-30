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Таможенники о контрабанде сигарет: «В 2017 году выявлено 12 крупных партий, в каждой – свыше миллиона штук»

31.05.2018 20:42 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. О контрабанде сигарет рассказали в программе «Специальный репортаж».

Внимание! Видеоматериал содержит сцены употребления табачных изделий. Курение вредит вашему здоровью.

Нелегальные партии сигарет.

Копоть расчищают таможенники и пограничники.

Таможенники о контрабанде сигарет: «В 2017 году выявлено 12 крупных партий, в каждой – свыше миллиона штук»

Оказывается, никотиновые блоки доезжают даже до Лондона.

Только их цена там, на «чёрных рынках», в разы выше. Контрабандисты ухищряются перебрасывать товар через пограничные заборы, используют дроны и плоты с GPS.

Таможенники о контрабанде сигарет: «В 2017 году выявлено 12 крупных партий, в каждой – свыше миллиона штук»

Максим Кузьмич, старший оперуполномоченный по особо важным делам Главного управления борьбы с контрабандой Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:
Анализ выявленных правонарушений свидетельствует о том, что, в основном, незаконное перемещение табачной продукции осуществляется мелкими партиями до 10 тысяч штук. В 2017 году таможенными органами выявлено 12 крупных партий сигарет, в каждой из которых перемещалось свыше 1 миллиона штук. Для незаконного вывоза табачной продукции в страны Европейского союза, по-прежнему, наиболее активно используются участки границ с Литвой и Польшей.

Как в Беларуси борются с курением. Специальный репортаж

 
 
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Новости Беларуси. О контрабанде сигарет рассказали в программе «Специальный репортаж». Внимание! Видеоматериал содержит сцены употребления табачных изделий....
 
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