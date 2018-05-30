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Таможенники о контрабанде сигарет: «В 2017 году выявлено 12 крупных партий, в каждой – свыше миллиона штук»
Новости Беларуси. О контрабанде сигарет рассказали в программе
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Копоть расчищают таможенники и пограничники.
Только их цена там, на «чёрных рынках», в разы выше. Контрабандисты ухищряются перебрасывать товар через пограничные заборы, используют дроны и плоты с GPS.
Максим Кузьмич, старший оперуполномоченный по особо важным делам Главного управления борьбы с контрабандой Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:
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Таможенники о контрабанде сигарет: «В 2017 году выявлено 12 крупных партий, в каждой – свыше миллиона штук»
Новости Беларуси. О контрабанде сигарет рассказали в программе «Специальный репортаж». Внимание! Видеоматериал содержит сцены употребления табачных изделий....
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