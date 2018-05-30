ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Каков штраф в Беларуси за курение в неположенных местах?

31.05.2018 20:41 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Про меры, направленные на сокращение курения, рассказали в программе «Специальный репортаж».

Внимание! Видеоматериал содержит сцены употребления табачных изделий. Курение вредит вашему здоровью.

За дымящими на остановках, в парках, скверах и других местах, где курить запрещено, следят пристально.

Соблюдают пока не все и не везде.

Каков штраф в Беларуси за курение в неположенных местах?

Сергей Стальчинский, старший участковый инспектор милиции Партизанского РУВД г. Минска:
За курение в общественном месте, там, где оно запрещено законодательными актами , влечёт наложение штрафа до 4 базовых величин. Как правило, 4 базовые величины накладываются не на всех правонарушителей.

Если человек ранее не привлекался, то будет минимальный штраф.

Если есть повторность, и человек ранее привлекался (это отслеживается по базам), то будет максимальный штраф – до 4 базовых.

Как в Беларуси борются с курением. Специальный репортаж

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 21
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Про меры, направленные на сокращение курения, рассказали в программе «Специальный репортаж». Внимание! Видеоматериал содержит сцены...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Ожидаем поступления его к нам»: депутат о законопроекте, запрещающем курить на своём балконе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика