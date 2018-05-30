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Каков штраф в Беларуси за курение в неположенных местах?
Новости Беларуси. Про меры, направленные на сокращение курения, рассказали в программе
Внимание! Видеоматериал содержит сцены употребления табачных изделий. Курение вредит вашему здоровью.
За дымящими на остановках, в парках, скверах и других местах, где курить запрещено, следят пристально.
Сергей Стальчинский, старший участковый инспектор милиции Партизанского РУВД г. Минска:
Если есть повторность, и человек ранее привлекался (это отслеживается по базам), то будет максимальный штраф – до 4 базовых.
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Новости Беларуси. Про меры, направленные на сокращение курения, рассказали в программе «Специальный репортаж». Внимание! Видеоматериал содержит сцены...
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