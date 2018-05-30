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Как в Беларуси борются с курением. Специальный репортаж

31.05.2018 20:39 — Разное | СТВ  
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Внимание! Видеоматериал содержит сцены употребления табачных изделий. Курение вредит вашему здоровью.

Корреспонденты СТВ проверили, курят ли люди в специально отведённом месте на железнодорожном вокзале Минска, а также в парке Челюскинцев, который объявлен зоной, свободной от курения. Смотрите в видеоматериале.

Как в Беларуси борются с курением. Специальный репортаж

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Пока корреспонденты записывают интервью с депутатом, находятся нарушители и на площади Независимости – ещё одном месте в Минске, свободном от курения. Правда, запрещающей таблички журналисты не увидели. Как реагировали на замечания курильщики, смотрите в видеоматериале.

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Также корреспонденты поговорили с посетителями кальянной, продавцом электронных парогенераторов, наркологом и официальным представителем МЧС. Смотрите в видеоматериале.

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Теги: Минск
 
 
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Внимание! Видеоматериал содержит сцены употребления табачных изделий. Курение вредит вашему здоровью. Корреспонденты СТВ проверили, курят ли люди в специально...
 
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