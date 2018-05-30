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Белоруски проиграли команде Нидерландов в квалификации чемпионата Европы по гандболу

31.05.2018 21:40 — Разное | Tut.by  
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Гандболистки сборной Беларуси проиграли команде Нидерландов со счетом 28:29 в последнем домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.


Фото: Пресс-служба БФГ

В начале встречи, проходившей на площадке минского дворца спорта «Уручье», белоруски ни в чем не уступали более мастеровитым соперницам. На протяжении почти всего первого тайма команды шли мяч в мяч, только к перерыву гостьи сумели оторваться на 3 мяча — 16:13.

Во второй половине белоруски снова попытались навязать борьбу соперницам, но класс голландских гандболисток сказался, и они довели встречу до победы.

Еще один фаворит квалификационной группы 7 команда Венгрии в матче 5-го тура разгромила на выезде аутсайдера сборную Косово с результатом 37:15.

В предыдущих поединках белорусские гандболистки дважды победили команду Косова — 31:22 (в гостях) и 41:18 (дома). В двух встречах с фаворитами подопечные Томажа Чатера потерпели поражения: в гостях от голландок (21:33) и дома от венгерок (18:22).

Турнирное положение после 4 туров: Нидерланды — 8 очков, Венгрия — 8, Беларусь — 4, Косово — 0.

Сборные Нидерландов и Венгрии обеспечили себе выход в финальную часть континентального чемпионата.

В заключительный игровой день отборочного турнира 2 июня белоруски сыграют в Кечкемете с венгерками, а в Алмере голландки примут косовских гандболисток. В финальную стадию женского континентального первенства попадут команды, которые займут 1−2-е места в 7 отборочных группах, а также лучшая сборная из занявших 3-е место.

Хозяином финала ЧЕ-2018 будет сборная Франции, которая освобождена от квалификации. Лучшие 16 сборных Старого Света с 29 ноября по 16 декабря будут соревноваться в пяти французских городах — Нанси, Нанте, Монбельяре, Бресте и Париже.

 
Теги: Брест
 
 
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Гандболистки сборной Беларуси проиграли команде Нидерландов в матче отборочного турнира чемпионата Европы.
 
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