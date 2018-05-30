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Беларусь и ЕС выразили общую озабоченность решением США ввести жесткий режим против Ирана
Заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас встретился с представителями стран Европейского союза в Беларуси. Одной из главных обсуждаемых ими тем стали решения США в отношении Ирана.
"Собеседники выразили общую озабоченность решением администрации Соединенных Штатов Америки выйти из соглашения, восстановить и ввести еще более жесткий санкционный режим в отношении Ирана", - говорится в сообщении МИД Беларуси, опубликованном по итогам встречи, состоявшейся 31 мая.
От европейской стороны во встрече приняли участие чрезвычайные и полномочные послы Великобритании и Германии Фиона Гибб и Петер Деттмар, временный поверенный в делах Европейского союза в Беларуси Джим Казенс и первый советник Посольства Франции Эльза Пиньоль.
"В ходе встречи европейские дипломаты представили информацию о позиции Европейского союза по ситуации, которая сложилась вокруг осуществления совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе", - отметили в МИД Беларуси.
Кроме того, там уточнили, что участники встречи отметили совпадение позиций Беларуси и ЕС в оценке важности сохранения совместного всеобъемлющего плана действий как важного инструмента укрепления региональной и глобальной безопасности и стабильности.
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Заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас встретился с представителями стран Европейского союза в Беларуси. Одной из главных обсуждаемых ими...
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