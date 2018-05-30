ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Опальный тренер Дэйв Льюис рассказал, как его увольняли во время ЧМ по хоккею

31.05.2018 20:43 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Американец Дэйв Льюис спустя две недели после окончания чемпионата мира по хоккею признался, что почти не сомневался в неизбежности расставания с белорусской сборной. Последней каплей в истории их взаимоотношений стала игра Беларусь – Россия, которую его подопечные с треском проиграли – 0:6.

"Меня вызвали представители федерации, и мы обсудили ситуацию. Как долго длился разговор? Точно уже и не вспомню. Может, полчаса", - вспоминал произошедшее после того матча в интервью газете "Прессбол" Дэйв Льюис.

Опальный тренер Дэйв Льюис рассказал, как его увольняли во время ЧМ по хоккеюТренер говорит, что сам разговор стал для него хоть и не шоком, но сюрпризом. Но разглашать все его подробности не стал. Зачем, мол, сказал. Это дело прошлое.

Буквально через час Дэйв Льюис собрал чемодан и отправился в аэропорт. Даже не простившись с командой, что многих шокировало.

"Я только хотел пообщаться с капитаном и его ассистентами. Со всей командой — нет, потому что было поздно, на дворе уже стояла ночь. Встретился с тремя игроками, мы хорошо поговорили. Сказал им, что уезжаю, что принято внезапное решение о моем возвращении в Северную Америку. Пожелал ребятам удачи, сказал, что ценю их время, усилия, самоотдачу, лидерские качества. Думаю, они тоже были немного удивлены происходящим. Равно как и мои ассистенты…" – рассказал Льюис.

Американец говорит, что не держит зла на не успевших его проводить белорусов, и не стал ждать организованной поездки в аэропорт, а вызвал такси самостоятельно просто чтобы успеть к нужному рейсу.

"Рейс ведь был намечен на определенное время, и мне надо было успеть. Так что просто самым удобным вариантом оказалось такси, что я и сделал", - объяснил он.

Сборная Беларуси на чемпионате мира 2018 года проиграла все 7 матчей с общей разницей шайб 8-36, и покинула элитный хоккейный дивизион.

 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американец Дэйв Льюис спустя две недели после окончания чемпионата мира по хоккею признался, что почти не сомневался в неизбежности расставания с белорусской...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Надо не курить сперва 2 часа»: совет от бросившего
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика