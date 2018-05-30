Опальный тренер Дэйв Льюис рассказал, как его увольняли во время ЧМ по хоккею

Американец Дэйв Льюис спустя две недели после окончания чемпионата мира по хоккею признался, что почти не сомневался в неизбежности расставания с белорусской сборной. Последней каплей в истории их взаимоотношений стала игра Беларусь – Россия, которую его подопечные с треском проиграли – 0:6.

"Меня вызвали представители федерации, и мы обсудили ситуацию. Как долго длился разговор? Точно уже и не вспомню. Может, полчаса", - вспоминал произошедшее после того матча в интервью газете " Прессбол " Дэйв Льюис.

Тренер говорит, что сам разговор стал для него хоть и не шоком, но сюрпризом. Но разглашать все его подробности не стал. Зачем, мол, сказал. Это дело прошлое.

Буквально через час Дэйв Льюис собрал чемодан и отправился в аэропорт. Даже не простившись с командой, что многих шокировало.

"Я только хотел пообщаться с капитаном и его ассистентами. Со всей командой — нет, потому что было поздно, на дворе уже стояла ночь. Встретился с тремя игроками, мы хорошо поговорили. Сказал им, что уезжаю, что принято внезапное решение о моем возвращении в Северную Америку. Пожелал ребятам удачи, сказал, что ценю их время, усилия, самоотдачу, лидерские качества. Думаю, они тоже были немного удивлены происходящим. Равно как и мои ассистенты…" – рассказал Льюис.

Американец говорит, что не держит зла на не успевших его проводить белорусов, и не стал ждать организованной поездки в аэропорт, а вызвал такси самостоятельно просто чтобы успеть к нужному рейсу.

"Рейс ведь был намечен на определенное время, и мне надо было успеть. Так что просто самым удобным вариантом оказалось такси, что я и сделал", - объяснил он.

Сборная Беларуси на чемпионате мира 2018 года проиграла все 7 матчей с общей разницей шайб 8-36, и покинула элитный хоккейный дивизион.