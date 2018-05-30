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"Киллером" журналиста Бабченко оказался бывший иеродиакон Аристарх, ныне активист "Правого сектора"

31.05.2018 20:17 — Разное | Интерфакс  
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Монах-волонтер, активист "Правого сектора" (запрещен в РФ) Алексей Цымбалюк, в прошлом - иеродиакон Аристарх Украинской православной церкви (Московского патриархата) и Украинской православной церкви Киевского патриархата, сообщил, что является тем человеком, которому заказали убийство российского журналиста Аркадия Бабченко, после чего он обратился в Службу безопасности Украины.

"СБУ меня не кинуло, у меня все хорошо.... После обнародования записи получения мной аванса за убийство человека, без изменения моего голоса шифроваться смысла не вижу", - написал А.Цымбалюк на своей странице в соцсети Facebook в четверг.

При этом он отметил, что дал подписку о неразглашении, поэтому "никаких интервью в ближайшее время не будет".

"Прекрасно, что в службе (СБУ - ИФ) работают талантливые молодые опера, к которым спокойно идешь с информацией о заказе на убийство. Обращаешься и не боишься, что тебя сольют тем же заказчикам за $$$$", - написал А.Цымбалюк.

"Честно, не знаю, как сложится моя судьба дальше, немного на нервах. Но точно знаю, что оперативник, который все это дело тянул на себе, следователь в деле - люди чести. Люди, которые реально пашут для того, чтобы жизнь в Украине была безопасной", - подчеркнул он.

А.Цымбалюк отметил, что СБУ впервые "ударили по зубам на опережение". "Не ищут убийцу - это никогда непросто, особенно если работают люди, лично никак не связаны с жертвой. Впервые мы их, а не они нас, и это прекрасно", - резюмировал А.Цымбалюк.

А.Цымбалюк принимал участие в силовой операции Киева на востоке Украины и, по данным учетной записи в Facebook, в настоящее время проживает в Одессе.

Как сообщалось, вечером 29 мая сначала СМИ, затем и власти Украины сообщили, что российского журналиста А.Бабченко, который с 2017 года работал на телеканале ATR в Киеве, якобы застрелили на лестничной клетке его дома в столице Украины.

На следующий день глава СБУ Василий Грицак заявил, что информация об "убийстве" А.Бабченко была частью спецоперации украинских правоохранителей, направленной на предотвращение покушения на журналиста, а сам А.Бабченко вышел к собравшимся на брифинг представителям СМИ.

В ходе того же брифинга В.Грицак сообщил о задержании в Киеве в среду организатора "убийства" А.Бабченко, который предложил своему знакомому участнику боевых действий в Донбассе $30 тыс. и передал ему $15 тыс. за непосредственное исполнение преступления, на что тот согласился. Всего же организатор этого преступления в целом говорил об устранении 30 человек на Украине, а совершенное "убийство" А.Бабченко было пробным.

 
 
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Монах-волонтер, активист "Правого сектора" (запрещен в РФ) Алексей Цымбалюк, в прошлом - иеродиакон Аристарх Украинской православной церкви (Московского...
 
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