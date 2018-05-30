Летние лагеря в Слуцком районе проверили на пожарную безопасность. Нарушения везде одинаковые

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Сотрудники Слуцкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям провели мониторинг состояния пожарной безопасности всех мест летнего оздоровления детей.
Почти во всех лагерях допущены одни и те же нарушения:
не для всех работников, отвечающих за эвакуацию есть самоспасатели (средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения);
не все двери эвакуационных выходов оборудованы замками для их свободного открывания изнутри без ключа;
пожарные щиты на территории оздоровительных лагерей не укомплектованы первичными средствами пожаротушения;
в жилых комнатах нет индивидуальных планов эвакуации, памяток о пожарной безопасности;
некоторые работники лагерей не знают, какими средствами тушить пожар и как действовать во время пожара.
Сотрудники отдела ЧС проинформировали местные органы власти, руководителей лагерей о результатах мониторинга и установили конкретные сроки устранения нарушений.
Кроме того, спасатели провели с начальниками лагерей, учителями и воспитателями инструктаж, как действовать в нештатной ситуацию и об ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.