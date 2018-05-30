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Последний звонок в слуцкой СШ № 11. Впереди у них лето

31.05.2018 — Разное | Инфа-Курьер  
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Последний звонок в&nbsp;слуцкой&nbsp;СШ &#8470;&thinsp;11. Впереди у&nbsp;них лето
Все детишки, получившие грамоты, вышли в центр площадки, чтобы пройти круг почёта. Получилось красиво и, похоже, школьникам это запомнится. Видео: Алесь Достанко
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Вчера последний звонок прозвучал прежде всего для выпускников. Но у них впереди напряжённая пора. А вот других учеников ожидает настоящий летний отдых и долгие каникулы. Каким был последний день учебного года в СШ № 11.

Фотографии: Алесь Достанко

 
 
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Все детишки, получившие грамоты, вышли в центр площадки, чтобы пройти круг почёта. Получилось красиво и, похоже, школьникам это запомнится. Видео: Алесь Достанко ...
 
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