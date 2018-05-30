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Последний звонок в слуцкой СШ № 11. Впереди у них лето
31.05.2018 — Разное | Инфа-Курьер
Вчера последний звонок прозвучал прежде всего для выпускников. Но у них впереди напряжённая пора. А вот других учеников ожидает настоящий летний отдых и долгие каникулы. Каким был последний день учебного года в СШ № 11.
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