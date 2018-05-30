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Слуцкий РОЧС провел мониторинг состояния пожарной безопасности мест летнего оздоровления детей
31.05.2018 — Разное | Слуцк Город
Обеспечить безопасность детей – самая важная задача любого родителя. Когда ребенок находится рядом – мы спокойны за него, ведь можем защитить от любой беды. В период летних каникул многие дети уезжают на оздоровление в лагеря как с круглосуточным, так и с дневным пребыванием.
Чтобы родители были спокойны за детей, работники Слуцкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям провели мониторинги состояния пожарной безопасности всех мест летнего оздоровления детей. Всем начальникам лагерей, учителям и воспитателям доведены основные требования правил безопасности, алгоритмы действий в случае возникновения различных нештатных ситуаций, ответственность, предусмотренную законодательством, за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. К сожалению, при проведении мониторингов были выявлены некоторые нарушения правил пожарной безопасности, о чем проинформированы местные органы власти, начальникам лагерей установлены конкретные сроки устранения нарушений.
Почти во всех лагерях допущены одни и те же нарушения, а именно:
Слуцкий РОЧС
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Чтобы родители были спокойны за детей, работники Слуцкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям провели мониторинги состояния пожарной безопасности всех...
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