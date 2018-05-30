Слуцкий РОЧС провел мониторинг состояния пожарной безопасности мест летнего оздоровления детей





Обеспечить безопасность детей – самая важная задача любого родителя. Когда ребенок находится рядом – мы спокойны за него, ведь можем защитить от любой беды. В период летних каникул многие дети уезжают на оздоровление в лагеря как с круглосуточным, так и с дневным пребыванием.

Чтобы родители были спокойны за детей, работники Слуцкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям провели мониторинги состояния пожарной безопасности всех мест летнего оздоровления детей. Всем начальникам лагерей, учителям и воспитателям доведены основные требования правил безопасности, алгоритмы действий в случае возникновения различных нештатных ситуаций, ответственность, предусмотренную законодательством, за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. К сожалению, при проведении мониторингов были выявлены некоторые нарушения правил пожарной безопасности, о чем проинформированы местные органы власти, начальникам лагерей установлены конкретные сроки устранения нарушений.

Почти во всех лагерях допущены одни и те же нарушения, а именно:

работники, задействованные в реализации планов эвакуации, не обеспечены средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения (самоспасателями);

не на всех дверях эвакуационных выходов предусмотрены замки, обеспечивающие возможность их свободного открытия изнутри без ключа;

пожарные щиты на территории оздоровительного лагеря не укомплектованы первичными средствами пожаротушения;

в жилых комнатах отсутствую индивидуальные планы эвакуации и памятки о пожарной безопасности;

не все работники знают правила применения первичных средств пожаротушения и средств самоспасения, а также действия на случай возникновения пожара.













Слуцкий РОЧС