Акции Паритетбанка переданы Госкомитету по имуществу Беларуси

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В связи с передачей данных активов на внеочередном общем собрании акционеров банка было принято решение об изменении состава Наблюдательного совета ОАО «Паритетбанк». Также, при соблюдении кворума голосов, был избран коллегиальный орган управления, в который вошли представители государственного и частного секторов.

По мнению первого заместителя Председателя Госкомимущества Алексея Васильева, такой принцип формирования Наблюдательного совета «основан на балансе интересов собственника предприятия, его менеджмента и других заинтересованных сторон».

«Наблюдательный совет должен состоять из профессионалов, которые знают отрасль, но не вовлечены в непосредственное управление. Обладая глубокими знаниями в сфере финансов и инвестиций, юридической и бизнес-практики, они будут способствовать принятию решений, полезных для развития акционерного общества», – подчеркнул Алексей Васильев. Он теперь возглавлят Наблюдательный совет банка.

В обновленном составе Наблюдательный совет ОАО «Паритетбанк» обладает необходимыми компетенциями для продолжения реализации государственных интересов в банковской сфере Республики Беларусь и стратегии гармоничного развития ОАО «Паритетбанк», сказано в сообщении банка.

Решение о привлечении сторонних экспертов в области юриспруденции, инвестиционного бизнеса полностью соответствуют принципам выстраивания корпоративного управления в акционерных обществах с участием государства, закрепленных в Программе социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы.

ОАО «Паритетбанк» - 15-й банк Республики Беларусь по размеру активов. Основан в 1991г. Контакт-центр банка – лидер по качеству обслуживания в 2018 году. Основным акционером является Республика Беларусь (99,83%), остальные 0,17% акций принадлежат более чем 2500 частным лицам. Сеть банка – это 51 точка присутствия по всей территории Республики Беларусь. В ОАО «Паритетбанк» трудоустроено более 500 сотрудников.