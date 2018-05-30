ЕС запускает коммуникационную кампанию о сотрудничестве с Беларусью





Европейский Союз запустил коммуникационную кампанию "Вместе изменяем жизнь к лучшему", которая призвана подчеркнуть преимущества сотрудничества ЕС-Беларусь.

Кампания сконцентрирована на конкретных результатах сотрудничества между ЕС и Беларусью в таких сферах, как экономический рост, энергоэффективность и здравоохранение. Запуск кампании также совпадает по времени со встречей в Брюсселе между главой по внешней политике ЕС Федерикой Могерини и министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем.

За последние два года отмечался значительный прогресс в развитии отношений ЕС-Беларусь.

С 2014 по 2017 год пакет Европейский Союз, в рамках Европейского инструмента соседства, оказал Беларуси помощь на 91,5 млн евро. Однако, согласно проведенному в марте 2018 года опросу общественного мнения OPEN, около 55% населения Беларуси не знают о работе программ ЕС в их стране.

Кампания "Вместе изменяем жизнь к лучшему" будет запущена в социальных медиа, представляя собой ролик, за которым также последуют постеры, печатные и цифровые медиа форматы целенаправленной и конкретной информации о существующих и осуществленных проектах ЕС.