«Конкурс – это лицо нашей сварки в Беларуси». Лучшего сварщика страны выбирают в Минске

Новости Беларуси. Белорусские сварщики показывают высокий уровень мастерства. В Минске проходит национальный конкурс, по итогам которого определят лучших в своей профессии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже в 14-й раз турнир украшает белорусский промышленный форум. Лидеры соревнуются в пяти номинациях – от механизированной до художественной сварки.













Искрометные соревнования требуют четкого глазомера, спокойствия (ведь без твердой руки никак) и, несмотря на всю брутальность профессии, творческого подхода. Уложиться в отведенные 30 минут и заварить красивый шов – настоящее искусство.





Дмитрий Бурец, участник 14-го конкурса сварщиков Беларуси:

Здесь главное – металл не пропалить, поймать момент. Сварщик – это белая кость любого производства, без сварки никуда.





Для всех участников конкурсные задания – привычная работа. Владимир, например, заваривает нефтепроводы, так что здесь, можно сказать, упражнение в миниатюре. Больше переживает за теорию.





Владимир Кудря, участник 14-го конкурса сварщиков Беларуси:

У нас трубы побольше, чем здесь. Теоретически мы должны знать всё: какое железо сварить, как правильно металл подобрать.





Яна Шипко, СТВ:

Вот так чуть-чуть дали жару на съемке. То, что со стороны выглядит очень просто, – аргоновая сварка – это один из самых трудоемких видов сварки, требующий ювелирной точности. Так что аргонщики в профессиональных кругах – на вес золота.





На конкурсе 5 номинаций – от сварки механизированной до художественной: настоящие произведения искусства.





Команда из Солигорска привезла мини-макет техники, которую они делают для шахтеров.









Валентин Семенчук, участник 14-го конкурса сварщиков Беларуси:

Сварили своими руками у нас на заводе.

И друзья, и родители работают, мои клеммы на крепях узнают, сварку нашу хвалят.





Без сварки современный мир невозможно представить. От космический кораблей до подводных лодок – везде результаты труда сварщиков. Что уж говорить про строительство, например.





Леонид Денисов, председатель жюри 14-го конкурса сварщиков Беларуси:

Конкурс – это лицо нашей сварки в Беларуси. Сварщики здесь получают огромный опыт, учатся друг от друга: какие дефекты нельзя допускать.

От качества сварки зависит безопасность будущих конструкций. Требования жесткие. Даже на глаз жюри выбраковывает изрядную долю образцов.

«Просвечивать» отобранные работы отправят на специальный рентген. И только после этого завтра, 1 июня, станут известны победители. Лучшие представят Беларусь на международных соревнованиях.







