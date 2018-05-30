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«Конкурс – это лицо нашей сварки в Беларуси». Лучшего сварщика страны выбирают в Минске

31.05.2018 22:12 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Белорусские сварщики показывают высокий уровень мастерства. В Минске проходит национальный конкурс, по итогам которого определят лучших в своей профессии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже в 14-й раз турнир украшает белорусский промышленный форум. Лидеры соревнуются в пяти номинациях – от механизированной до художественной сварки.

«Конкурс – это лицо нашей сварки в Беларуси». Лучшего сварщика страны выбирают в Минске

«Конкурс – это лицо нашей сварки в Беларуси». Лучшего сварщика страны выбирают в Минске

«Конкурс – это лицо нашей сварки в Беларуси». Лучшего сварщика страны выбирают в Минске

Искрометные соревнования требуют четкого глазомера, спокойствия (ведь без твердой руки никак) и, несмотря на всю брутальность профессии, творческого подхода. Уложиться в отведенные 30 минут и заварить красивый шов – настоящее искусство.

«Конкурс – это лицо нашей сварки в Беларуси». Лучшего сварщика страны выбирают в Минске

Дмитрий Бурец, участник 14-го конкурса сварщиков Беларуси:
Здесь главное – металл не пропалить, поймать момент. Сварщик – это белая кость любого производства, без сварки никуда.

«Конкурс – это лицо нашей сварки в Беларуси». Лучшего сварщика страны выбирают в Минске

Для всех участников конкурсные задания – привычная работа. Владимир, например, заваривает нефтепроводы, так что здесь, можно сказать, упражнение в миниатюре. Больше переживает за теорию.

«Конкурс – это лицо нашей сварки в Беларуси». Лучшего сварщика страны выбирают в Минске

Владимир Кудря, участник 14-го конкурса сварщиков Беларуси:
У нас трубы побольше, чем здесь. Теоретически мы должны знать всё: какое железо сварить, как правильно металл подобрать.

«Конкурс – это лицо нашей сварки в Беларуси». Лучшего сварщика страны выбирают в Минске

Яна Шипко, СТВ:
Вот так чуть-чуть дали жару на съемке. То, что со стороны выглядит очень просто, – аргоновая сварка – это один из самых трудоемких видов сварки, требующий ювелирной точности. Так что аргонщики в профессиональных кругах – на вес золота.

«Конкурс – это лицо нашей сварки в Беларуси». Лучшего сварщика страны выбирают в Минске

На конкурсе 5 номинаций – от сварки механизированной до художественной: настоящие произведения искусства.

«Конкурс – это лицо нашей сварки в Беларуси». Лучшего сварщика страны выбирают в Минске

Команда из Солигорска привезла мини-макет техники, которую они делают для шахтеров.

«Конкурс – это лицо нашей сварки в Беларуси». Лучшего сварщика страны выбирают в Минске

«Конкурс – это лицо нашей сварки в Беларуси». Лучшего сварщика страны выбирают в Минске

Валентин Семенчук, участник 14-го конкурса сварщиков Беларуси:
Сварили своими руками у нас на заводе.

И друзья, и родители работают, мои клеммы на крепях узнают, сварку нашу хвалят.

«Конкурс – это лицо нашей сварки в Беларуси». Лучшего сварщика страны выбирают в Минске

Без сварки современный мир невозможно представить. От космический кораблей до подводных лодок – везде результаты труда сварщиков. Что уж говорить про строительство, например.

«Конкурс – это лицо нашей сварки в Беларуси». Лучшего сварщика страны выбирают в Минске

Леонид Денисов, председатель жюри 14-го конкурса сварщиков Беларуси:
Конкурс – это лицо нашей сварки в Беларуси. Сварщики здесь получают огромный опыт, учатся друг от друга: какие дефекты нельзя допускать.

От качества сварки зависит безопасность будущих конструкций. Требования жесткие. Даже на глаз жюри выбраковывает изрядную долю образцов.

«Просвечивать» отобранные работы отправят на специальный рентген. И только после этого завтра, 1 июня, станут известны победители. Лучшие представят Беларусь на международных соревнованиях.

«Конкурс – это лицо нашей сварки в Беларуси». Лучшего сварщика страны выбирают в Минске

«Конкурс – это лицо нашей сварки в Беларуси». Лучшего сварщика страны выбирают в Минске

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Белорусские сварщики показывают высокий уровень мастерства. В Минске проходит национальный конкурс, по итогам которого определят лучших в своей...
 
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