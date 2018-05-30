Саммит КНДР и США - уникальная возможностью для мировых перемен - Помпео

Саммит президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына является уникальной возможностью, чтобы изменить развитие событий во всем мире, заявил в четверг госсекретарь США Майк Помпео по итогам переговоров с заместителем председателя Центрального Комитета Трудовой партии Кореи генералом Ким Ён Чхолем.

"Если мы сможем ухватить эту выпадающую раз в жизни возможность изменить курс в мире, от Ким Чен Ына потребуется сильное лидерство. Президент Трамп и я полагаем, что Ким Чен Ын представляет собой такой тип лидера, который может принимать такого рода решения, и в ближайшие недели и месяцы у нас будет возможность проверить, так это или нет", - заявил он.

"Предполагаемый саммит предлагает историческую возможность для президента Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына решительно привести США и КНДР в новую эру мира, процветания и безопасности", - считает американский госсекретарь.

По его словам, Ким Ён Чхоль направится в Вашингтон в пятницу, чтобы передать Д.Трампу письмо от лидера КНДР.

"Вице-председатель Ким Ён Чхоль теперь планирует отправиться в Вашингтон, чтобы передать личное письмо (Д.Трампу - ИФ) от лидера КНДР Ким Чен Ына", - добавил он.