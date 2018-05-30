ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Участники многотысячного митинга в Тбилиси потребовали отставки правительства

31.05.2018 21:51 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Участники многотысячного митинга, который проходит в четверг вечером на проспекте Руставели перед зданием парламента в Тбилиси, потребовали отставки правительства.

Организаторы акции также призвали в своих выступлениях на митинге президента Грузии Георгия Маргвелашвили прийти на проспект Руставели и присоединиться к протесту.

Ранее участники митинга после отставки Главного прокурора Ираклия Шотадзе потребовали привлечения его к уголовной ответственности и реорганизации правоохранительной и судебной систем.

Участники акции дали властям 2 часа для исполнения их требований, в противном случае они пригрозили радикализацией своих действий. В 22:00 часов по тбилисскому времени срок этого ультиматума истек.

Ранее в четверг главный прокурор Грузии И.Шотадзе заявил о своем уходе с должности в связи с резонансным убийством в декабре 2017 года двух подростков в Тбилиси. Заявление И.Шотадзе последовало на фоне массового протеста у здания Главной прокуратуры Грузии из-за решения суда, не нашедшего виновных в убийстве одного из двух старшеклассников в декабре 2017 года в массовой драке в Тбилиси.

Позднее акция протеста переместилась от здания Главной прокуратуры к парламенту.

Ранее отец одного из убитых подростков Заза Саларидзе призвал всех, чьи права были нарушены правоохранительными органами, собраться на акцию протеста у здания прокуратуры. "Следствие длилось шесть месяцев, но сегодня по вердикту суда убийцы моего сына не установлены. А все потому, что убийцами являются сыновья влиятельных людей, которых покрывает прокуратура", - заявил журналистам Саларидзе.

Между тем, парламент Грузии в четверг на пленарном заседании поддержал инициативу оппозиции по созданию временной парламентской следственной комиссии по изучению фактов убийства двух старшеклассников 1 декабря 2017 года в Тбилиси. Представители парламентской оппозиции заявили журналистам, что их инициатива была поддержана парламентским большинством под давлением проходящей в эти часы многотысячной акции протеста у здания Главной прокуратуры.

Акции солидарности с отцом убитого Саларидзе проходят и в других городах Грузии.

 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Участники многотысячного митинга, который проходит в четверг вечером на проспекте Руставели перед зданием парламента в Тбилиси, потребовали отставки...
 
Новости дня
Новости разные
 
1 июня в Беларусь придут заморозки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика