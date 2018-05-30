Участники многотысячного митинга в Тбилиси потребовали отставки правительства

Участники многотысячного митинга, который проходит в четверг вечером на проспекте Руставели перед зданием парламента в Тбилиси, потребовали отставки правительства.

Организаторы акции также призвали в своих выступлениях на митинге президента Грузии Георгия Маргвелашвили прийти на проспект Руставели и присоединиться к протесту.

Ранее участники митинга после отставки Главного прокурора Ираклия Шотадзе потребовали привлечения его к уголовной ответственности и реорганизации правоохранительной и судебной систем.

Участники акции дали властям 2 часа для исполнения их требований, в противном случае они пригрозили радикализацией своих действий. В 22:00 часов по тбилисскому времени срок этого ультиматума истек.

Ранее в четверг главный прокурор Грузии И.Шотадзе заявил о своем уходе с должности в связи с резонансным убийством в декабре 2017 года двух подростков в Тбилиси. Заявление И.Шотадзе последовало на фоне массового протеста у здания Главной прокуратуры Грузии из-за решения суда, не нашедшего виновных в убийстве одного из двух старшеклассников в декабре 2017 года в массовой драке в Тбилиси.

Позднее акция протеста переместилась от здания Главной прокуратуры к парламенту.

Ранее отец одного из убитых подростков Заза Саларидзе призвал всех, чьи права были нарушены правоохранительными органами, собраться на акцию протеста у здания прокуратуры. "Следствие длилось шесть месяцев, но сегодня по вердикту суда убийцы моего сына не установлены. А все потому, что убийцами являются сыновья влиятельных людей, которых покрывает прокуратура", - заявил журналистам Саларидзе.

Между тем, парламент Грузии в четверг на пленарном заседании поддержал инициативу оппозиции по созданию временной парламентской следственной комиссии по изучению фактов убийства двух старшеклассников 1 декабря 2017 года в Тбилиси. Представители парламентской оппозиции заявили журналистам, что их инициатива была поддержана парламентским большинством под давлением проходящей в эти часы многотысячной акции протеста у здания Главной прокуратуры.

Акции солидарности с отцом убитого Саларидзе проходят и в других городах Грузии.