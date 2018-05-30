1 июня в Беларусь придут заморозки

Заморозки на почве в первую ночь июня прогнозирует Государственное учреждение "Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды".

"В ночные и утренние часы 1 июня (пятница) по северо-востоку республики в отдельных районах на почве ожидаются заморозки до 0, -2°С", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Белгидромета.



В то же время днем синоптики прогнозируют вполне летнюю погоду. Так, в Минске 1 июня ожидается +20..+22°C, ветер переменный, 2-7 м/с, небольшая облачность, без осадков.

2-3 июня погоду будет определять теплая воздушная масса, однако ночью не будет очень жарко.

Согласно данным Белгидромета, 2 июня будет преимущественно без осадков, лишь днем в крайних северо-западных районах страны возможны кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха минимальная ночью от +5°С по крайнему юго-востоку до +14°С по западу страны, максимальная днем +23..+28°С.

А в воскресенье, 3 июня, минимальная температура ночью будет составлять +10..+15°С, максимальная днем +24..+30°С.