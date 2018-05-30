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Назначенный президентом Италии для формирования технического правительства премьер Коттарелли сложил полномочия

31.05.2018 21:22 — Разное | Интерфакс  
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Назначенный президентом Италии премьер-министр Карло Коттарелли объявил, что вернул мандат на формирование правительства, сообщает в четверг агентство АНСА.

"Я вернул президенту мандат, которым меня наделили, для меня было большой честью служить стране, даже всего несколько дней", - заявил К.Коттарелли.

"Формирование технического правительства больше не является необходимостью... Политическое правительство будет лучшим решением для страны", - сказал он.

К.Коттарелли поблагодарил всех, кто помогал ему в работе над формированием правительства.

Между тем, в 21:00 по местному времени (22:00 мск) в Квиринальский дворец к президенту республики Серджо Маттарелле должен прибить Джузеппе Конте, которого хотят видеть на посту премьера партии "Лига" и движение "Пять звезд".

В четверг лидеры этих партий - Маттео Сальвини и Луиджи ди Майо заявили, что они видят возможность для формирования политического правительства в стране.

Прошлый список кандидатов в министры, разработанный совместно "Лигой" и движением "Пять звезд", отверг президент Италии. Его не устроила кандидатура Паоло Савоны, которого партии хотели видеть на посту министра экономики Италии. С.Маттарелла заявлял, что видит в П.Савоне, известном критикой в адрес ЕС и в адрес мер жесткой бюджетной экономии, опасность для экономики страны.

После этого президент предложил К.Коттарелли сформировать в Италии техническое правительство. Однако в четверг М.Сальвини и Л.Ди Майо составили новый проект совета министров, в котором они нашли для П.Савоны другую министерскую позицию. Согласно новому проекту пост министра экономики Италии займет профессор политической экономики Джовании Триа, а П.Савоне предложат должность министра по делам ЕС.

 
 
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Назначенный президентом Италии премьер-министр Карло Коттарелли объявил, что вернул мандат на формирование правительства, сообщает в четверг агентство АНСА. "Я...
 
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