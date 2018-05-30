ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Нельзя заставлять вступать в БРСМ – глава БРСМ

31.05.2018 21:19 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Ни о каком насильном вступлении в ряды БРСМ речи идти не может. Руководитель БРСМ Дмитрий Воронюк утверждает, что намерен серьезно бороться с такими фактами.

"Мы проверим, и, если среди наших сотрудников или учителей есть те, кто заставляет детей вступать в наши ряды, мы будем с этим бороться. Надо просто рассказывать, что за организация и чем она занимается, а каждый молодой человек пусть сам выбирает, вступать в нее или нет", - заявил он в интервью порталу TUT.by.

По словам Д.Воронюка, сейчас все чаще членами БРСМ становятся люди, которые "пришли на наше мероприятие, впечатлились и захотели вступить в наши ряды".

Нельзя заставлять вступать в БРСМ – глава БРСМНельзя заставлять вступать в БРСМ – глава БРСМ"Все остальные лозунги — ерунда и мишура. Надо, чтобы люди вступали по зову сердца, по желанию. И чтобы люди к нам приходили и помогать другим, и для саморазвития: мы будем делать на этом упор, будем проводить тренинги, развивать молодых людей", - отметил глава БРСМ.

Белорусский республиканский союз молодежи — общественная организация, созданная в 2002 году путем объединения общественных организаций «Белорусский союз молодежи» и «Белорусский патриотический союз молодежи». Организация является правопреемником общественных объединений «Белорусский патриотический союз молодежи», «Белорусский союз молодежи» и Ленинского Коммунистического Союза Молодежи Беларуси (Комсомола).

БРСМ насчитывает 450 тыс. членов.

Нельзя заставлять вступать в БРСМ – глава БРСМ

 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ни о каком насильном вступлении в ряды БРСМ речи идти не может. Руководитель БРСМ Дмитрий Воронюк утверждает, что намерен серьезно бороться с такими фактами.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Женеве проходит 107-я сессия Международной организации труда
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика