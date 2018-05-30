Нельзя заставлять вступать в БРСМ – глава БРСМ

Ни о каком насильном вступлении в ряды БРСМ речи идти не может. Руководитель БРСМ Дмитрий Воронюк утверждает, что намерен серьезно бороться с такими фактами.

"Мы проверим, и, если среди наших сотрудников или учителей есть те, кто заставляет детей вступать в наши ряды, мы будем с этим бороться. Надо просто рассказывать, что за организация и чем она занимается, а каждый молодой человек пусть сам выбирает, вступать в нее или нет", - заявил он в интервью порталу TUT.by .

По словам Д.Воронюка, сейчас все чаще членами БРСМ становятся люди, которые "пришли на наше мероприятие, впечатлились и захотели вступить в наши ряды".

"Все остальные лозунги — ерунда и мишура. Надо, чтобы люди вступали по зову сердца, по желанию. И чтобы люди к нам приходили и помогать другим, и для саморазвития: мы будем делать на этом упор, будем проводить тренинги, развивать молодых людей", - отметил глава БРСМ.

Белорусский республиканский союз молодежи — общественная организация, созданная в 2002 году путем объединения общественных организаций «Белорусский союз молодежи» и «Белорусский патриотический союз молодежи». Организация является правопреемником общественных объединений «Белорусский патриотический союз молодежи», «Белорусский союз молодежи» и Ленинского Коммунистического Союза Молодежи Беларуси (Комсомола).

БРСМ насчитывает 450 тыс. членов.



