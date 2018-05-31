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Максим Мирный завершил выступление на "Ролан Гаррос"

31.05.2018 21:49 — Разное | Tut.by  
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Ветеран белорусского тенниса Максим Мирный завершил выступление на открытом чемпионате Франции, сообщает корреспондент БЕЛТА.


Максим Мирный. Фото Дениса Костюченко.

В паре с латвийской теннисисткой Еленой Остапенко Максим Мирный проиграл сегодня в первом раунде микста словенско-голландскому тандему Андреа Клепач / Жан-Жюльен Ройер — 1:6, 1:6.

Таким образом, из всех белорусских теннисистов на кортах «Ролан Гаррос» осталась только Александра Саснович, которая продолжит играть в парном разряде вместе с китаянкой Дуань Инъин. В первый день лета в 1/16 финала они встретятся с австралийско-украинским тандемом Анастасия Родионова / Надежда Киченок.

 
 
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Ветеран белорусского тенниса Максим Мирный завершил выступление на открытом чемпионате Франции.
 
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