Ветеран белорусского тенниса Максим Мирный завершил выступление на открытом чемпионате Франции, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Максим Мирный. Фото Дениса Костюченко.

В паре с латвийской теннисисткой Еленой Остапенко Максим Мирный проиграл сегодня в первом раунде микста словенско-голландскому тандему Андреа Клепач / Жан-Жюльен Ройер — 1:6, 1:6.

Таким образом, из всех белорусских теннисистов на кортах «Ролан Гаррос» осталась только Александра Саснович, которая продолжит играть в парном разряде вместе с китаянкой Дуань Инъин. В первый день лета в 1/16 финала они встретятся с австралийско-украинским тандемом Анастасия Родионова / Надежда Киченок.