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Безудержные танцы, популярные песни и море позитива. В Кореличах отпраздновали Праздник детства (ФОТО+ВИДЕО)

31.05.2018 — Разное | Полымя  
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Безудержные танцы, популярные песни и море позитива. В Кореличах отпраздновали Праздник детства (ФОТО+ВИДЕО)

31 мая в г.п. Кореличи состоялось празднование Международного дня защиты детей.

На центральной площади райцентра собрались лучшие юные артисты Кореличского района, на которых пришли посмотреть их родители и друзья. На сцене в этот вечер царил настоящий праздник искусства: безудержные танцы, популярные песни, стихи покорили зрителей своей искренностью и чистотой.

Безудержные танцы, популярные песни и море позитива. В Кореличах отпраздновали Праздник детства (ФОТО+ВИДЕО)

Пришедших на праздник поздравили заместитель председателя Кореличского райисполкома, председатель Кореличской РО РОО «Белая Русь» Р. Ю. Абрамчик, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Кореличского райисполкома, председатель Кореличской РО ОО «Белорусский союз женщин»  И. М. Санчук, и.о. начальника Кореличского РОЧС Н. А. Шуляк, начальник отделения ГАИ А. М. Парфенко, председатель Кореличского РО РОО «Белорусский детский фонд» О. В. Куляко, благочинный церквей Кореличского округа протоиерей Николай Орса. У каждого из почетных гостей нашлось не только доброе слово, но и подарки для самых активных, артистичных и спортивных ребят Кореличского района.

Безудержные танцы, популярные песни и море позитива. В Кореличах отпраздновали Праздник детства (ФОТО+ВИДЕО)

Безудержные танцы, популярные песни и море позитива. В Кореличах отпраздновали Праздник детства (ФОТО+ВИДЕО)

Безудержные танцы, популярные песни и море позитива. В Кореличах отпраздновали Праздник детства (ФОТО+ВИДЕО)

Безудержные танцы, популярные песни и море позитива. В Кореличах отпраздновали Праздник детства (ФОТО+ВИДЕО)

Безудержные танцы, популярные песни и море позитива. В Кореличах отпраздновали Праздник детства (ФОТО+ВИДЕО)

Безудержные танцы, популярные песни и море позитива. В Кореличах отпраздновали Праздник детства (ФОТО+ВИДЕО)

Безудержные танцы, популярные песни и море позитива. В Кореличах отпраздновали Праздник детства (ФОТО+ВИДЕО)

Безудержные танцы, популярные песни и море позитива. В Кореличах отпраздновали Праздник детства (ФОТО+ВИДЕО)

Безудержные танцы, популярные песни и море позитива. В Кореличах отпраздновали Праздник детства (ФОТО+ВИДЕО)

Безудержные танцы, популярные песни и море позитива. В Кореличах отпраздновали Праздник детства (ФОТО+ВИДЕО)

Безудержные танцы, популярные песни и море позитива. В Кореличах отпраздновали Праздник детства (ФОТО+ВИДЕО)

Безудержные танцы, популярные песни и море позитива. В Кореличах отпраздновали Праздник детства (ФОТО+ВИДЕО)

Безудержные танцы, популярные песни и море позитива. В Кореличах отпраздновали Праздник детства (ФОТО+ВИДЕО)

Безудержные танцы, популярные песни и море позитива. В Кореличах отпраздновали Праздник детства (ФОТО+ВИДЕО)

Безудержные танцы, популярные песни и море позитива. В Кореличах отпраздновали Праздник детства (ФОТО+ВИДЕО)

Безудержные танцы, популярные песни и море позитива. В Кореличах отпраздновали Праздник детства (ФОТО+ВИДЕО)

Безудержные танцы, популярные песни и море позитива. В Кореличах отпраздновали Праздник детства (ФОТО+ВИДЕО)

Безудержные танцы, популярные песни и море позитива. В Кореличах отпраздновали Праздник детства (ФОТО+ВИДЕО)

Безудержные танцы, популярные песни и море позитива. В Кореличах отпраздновали Праздник детства (ФОТО+ВИДЕО)

Безудержные танцы, популярные песни и море позитива. В Кореличах отпраздновали Праздник детства (ФОТО+ВИДЕО)

Безудержные танцы, популярные песни и море позитива. В Кореличах отпраздновали Праздник детства (ФОТО+ВИДЕО)

Безудержные танцы, популярные песни и море позитива. В Кореличах отпраздновали Праздник детства (ФОТО+ВИДЕО)

Безудержные танцы, популярные песни и море позитива. В Кореличах отпраздновали Праздник детства (ФОТО+ВИДЕО)

Безудержные танцы, популярные песни и море позитива. В Кореличах отпраздновали Праздник детства (ФОТО+ВИДЕО)

Безудержные танцы, популярные песни и море позитива. В Кореличах отпраздновали Праздник детства (ФОТО+ВИДЕО)

Безудержные танцы, популярные песни и море позитива. В Кореличах отпраздновали Праздник детства (ФОТО+ВИДЕО)

Безудержные танцы, популярные песни и море позитива. В Кореличах отпраздновали Праздник детства (ФОТО+ВИДЕО)

Во время праздничного концерта работали детские аттракционы, передвижная библиотека, ребята знакомились со специальной техникой спасателей и госавтоинспекторов.

Инна ЛЕЙКО.

Фото и видео автора.

 

 
 
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31 мая в г.п. Кореличи состоялось празднование Международного дня защиты детей. На центральной площади райцентра собрались лучшие юные артисты Кореличского
 
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