Правоохранители разоблачили в АПК коррупционную схему на 250 тысяч долларов

«Разоблачена преступная схема, по которой должностные лица коммерческой структуры в сговоре с ответственными должностными лицами Минской области реализовывали по завышенной цене товарно-материальные ценности вопреки интересам сельскохозяйственных предприятий», – утверждают в Министерстве внутренних дел.





По данным МВД, руководство ОАО «Миноблагросервис» организовали закупку запасных частей к сельскохозяйственной технике «по завышенной цене до 9 раз от цены производителя или импортера через аффилированную посредническую структуру». При этом у руководителей Миноблагросервиса «имелись реальные возможности» работать по прямым договорам с поставщиками вообще без посредников, подчеркивают силовики.





Сумму нанесенного ущерба ОАО «Миноблагросервис» и сельскохозяйственным предприятиям Минской области правоохранители оценили в 500 тыс. белорусских рублей ($ 250 тыс.).



