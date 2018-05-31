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Правоохранители разоблачили в АПК коррупционную схему на 250 тысяч долларов
МВД и Генеральная прокуратура выявили новые факты уголовного посредничества и коррупции в сфере сельского хозяйства.
«Разоблачена преступная схема, по которой должностные лица коммерческой структуры в сговоре с ответственными должностными лицами Минской области реализовывали по завышенной цене товарно-материальные ценности вопреки интересам сельскохозяйственных предприятий», – утверждают в Министерстве внутренних дел.
По данным МВД, руководство ОАО «Миноблагросервис» организовали закупку запасных частей к сельскохозяйственной технике «по завышенной цене до 9 раз от цены производителя или импортера через аффилированную посредническую структуру». При этом у руководителей Миноблагросервиса «имелись реальные возможности» работать по прямым договорам с поставщиками вообще без посредников, подчеркивают силовики.
Сумму нанесенного ущерба ОАО «Миноблагросервис» и сельскохозяйственным предприятиям Минской области правоохранители оценили в 500 тыс. белорусских рублей ($ 250 тыс.).
В отношении генерального директора и начальника отдела закупок Миноблагросервиса возбуждено уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере (ч. 3 ст. 424 УК Республики Беларусь), передает
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МВД и Генеральная прокуратура выявили новые факты уголовного посредничества и коррупции в сфере сельского хозяйства.
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