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Замминистра экономики поедет в Китай за новыми льготными кредитами

31.05.2018 21:49 — Разное | Партизан  
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Вопросы выделения Беларуси льготных кредитных ресурсов Китая обсудят 1 июня в Пекине, сообщает БелТА.

Заместитель министра экономики Павел Утюпин находится с рабочим визитом в Пекине. На 1 июня запланирована его встреча с заместителем председателя Государственного агентства международного развития и сотрудничества Чжоу Люцзинем.

Государственное агентство международного развития и сотрудничества создано во время структурной реформы госорганов Китая, объявленной в марте текущего года. Оно отвечает за реализацию политики и реформ в области предоставления внешней помощи.

 
 
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Вопросы выделения Беларуси льготных кредитных ресурсов Китая обсудят 1 июня в Пекине, сообщает БелТА.
 
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