|
Замминистра экономики поедет в Китай за новыми льготными кредитами
Вопросы выделения Беларуси льготных кредитных ресурсов Китая обсудят 1 июня в Пекине, сообщает БелТА.
Заместитель министра экономики Павел Утюпин находится с рабочим визитом в Пекине. На 1 июня запланирована его встреча с заместителем председателя Государственного агентства международного развития и сотрудничества Чжоу Люцзинем.
Государственное агентство международного развития и сотрудничества создано во время структурной реформы госорганов Китая, объявленной в марте текущего года. Оно отвечает за реализацию политики и реформ в области предоставления внешней помощи.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вопросы выделения Беларуси льготных кредитных ресурсов Китая обсудят 1 июня в Пекине, сообщает БелТА.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)