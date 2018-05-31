В США смертельно больным разрешили использовать экспериментальные лекарства

Соответствующий указ, позволяющий смертельно больным гражданам США использовать экспериментальное лечение, подписал Дональд Трамп.

Теперь любой американец, страдающий от смертельного заболевания, имеет право на все виды лечения. Даже те, которые официально не допущены министерством здравоохранения.

Новый законопроект вызвал серьёзную дискуссию в конгрессе: поддерживающие Трампа республиканцы выступают за нововведение, демократы же настаивают, что смертельно больные люди теперь будут получать ложную надежду.