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Алина Талай обновила рекорд Беларуси в беге с барьерами

01.06.2018 06:10 — Разное | ОНТ  
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На международном турнире Liese Prokop Memorial в Австрии Талай пробежала 100 метров за 12,61 секунды, а в решающем забеге её результат составил 12,41 секунды. Таким образом, ей удалось дважды за вечер обновить рекорд Беларуси.

Прошлый рекорд страны был равен 12,63 секунды. Его Алина Талай установила на чемпионате мира в Пекине в 2015 году.

Результат белорусской спортсменки второй в мире в этом сезоне. Быстрее неё 100 метров с барьерами удалось пробежать пуэрториканке Жасмин Камачо-Куинн. Её результат составил 12,40 секунды. 

 
 
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​На международном турнире Liese Prokop Memorial в Австрии Талай пробежала 100 метров за 12,61 секунды, а в решающем забеге её результат составил 12,41 секунды. Таким образом, ей...
 
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