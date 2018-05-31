Названы лучшие сериалы 2018 года

Авторитетное издание Time составило список лучших телешоу, вышедших в 2018 году.

В список попал стартовавший в мае, но уже успевший наделать много шума мини-сериал «Патрик Мелроуз» с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. В нём рассказывается о загадочном англичанине, пытающимся побороть своих внутренних и внешних демонов. Также в списке документальный проект «Дикая-дикая страна» о жизни религиозной коммуны под руководством индийского мистика Ошо.

Time отметил второй сезон антиутопии «Рассказ служанки» и продолжение авторского сериала Дональда Гловера «Атланта», всемирно признанного лучшим телешоу 2016 года.

Кроме них в списке триллер о наёмном убийце русского происхождения «Убить Еву», шпионский сериал о поимке Усамы бен Ладена «Призрачная башня», ситком «Чемпионы» и перезапущенное культовое развлекательное шоу «Американский идол».