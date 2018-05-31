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Пьяный пенсионер без водительских прав сбил маму с ребёнком
Сейчас пострадавшие в больнице. У трёхлетнего ребёнка зафиксирована тяжёлая черепно-мозговая травма.
ДТП произошло вечером 31 мая в Минске на улице Лещинского. За рулём легкового автомобиля Geely находился 75-летний водитель, который сбил 25-летнюю женщину и её маленького ребёнка, переходящих дорогу на зелёный свет.
Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ отметили, что водитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. К тому же, он оказался лишён водительских прав.
«Данный гражданин уже неоднократно задерживался сотрудниками ГАИ за управление транспортным средством без соответствующего на это права, в дальнейшем пытался не единожды обжаловать законные решения ГАИ в свою пользу», − говорят представители Госавтоинспекции.
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Сейчас пострадавшие в больнице. У трёхлетнего ребёнка зафиксирована тяжёлая черепно-мозговая травма.
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