Пьяный пенсионер без водительских прав сбил маму с ребёнком

Сейчас пострадавшие в больнице. У трёхлетнего ребёнка зафиксирована тяжёлая черепно-мозговая травма.

ДТП произошло вечером 31 мая в Минске на улице Лещинского. За рулём легкового автомобиля Geely находился 75-летний водитель, который сбил 25-летнюю женщину и её маленького ребёнка, переходящих дорогу на зелёный свет.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ отметили, что водитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. К тому же, он оказался лишён водительских прав.

«Данный гражданин уже неоднократно задерживался сотрудниками ГАИ за управление транспортным средством без соответствующего на это права, в дальнейшем пытался не единожды обжаловать законные решения ГАИ в свою пользу», − говорят представители Госавтоинспекции.