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Беларусь заняла 35-ое место в рейтинге стран для счастливого детства

01.06.2018 06:10 — Разное | ОНТ  
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Ко Дню защиты детей международная организация Save the Children составила рейтинг стран с лучшими условиями для роста и развития подрастающего поколения.

В рейтинг вошли 175 стран. Их оценивали по следующим показателям: образование, здравоохранение, труд, брак, деторождение, уровень насилия.

Беларусь заняла в списке 35-ое место, обойдя США (36-ое место) и Россию (37-ое место).

Возглавил рейтинг Сингапур. В десятку вошли страны Европы (Словения, Норвегия, Швеция, Финляндия, Ирландия, Нидерланды, Исландия, Италия) и Южная Корея.

 
 
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Ко Дню защиты детей международная организация Save the Children составила рейтинг стран с лучшими условиями для роста и развития подрастающего поколения.
 
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