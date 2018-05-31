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Беларусь заняла 35-ое место в рейтинге стран для счастливого детства
Ко Дню защиты детей международная организация Save the Children составила рейтинг стран с лучшими условиями для роста и развития подрастающего поколения.
В рейтинг вошли 175 стран. Их оценивали по следующим показателям: образование, здравоохранение, труд, брак, деторождение, уровень насилия.
Беларусь заняла в списке 35-ое место, обойдя США (36-ое место) и Россию (37-ое место).
Возглавил рейтинг Сингапур. В десятку вошли страны Европы (Словения, Норвегия, Швеция, Финляндия, Ирландия, Нидерланды, Исландия, Италия) и Южная Корея.
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Ко Дню защиты детей международная организация Save the Children составила рейтинг стран с лучшими условиями для роста и развития подрастающего поколения.
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